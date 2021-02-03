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Türkiye’de 196 İngiltere, 2 Güney Afrika, 1 Brezilya mutasyonu saptandı

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ülkede İngiltere mutasyonunun 196 olduğunu, 2 Güney Afrika, bir de Brezilya varyantı ile karşılaşıldığını açıkladı.

03 Şubat 2021 Çarşamba 21:30
Türkiye’de 196 İngiltere, 2 Güney Afrika, 1 Brezilya mutasyonu saptandı
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Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ülkede İngiltere mutasyonunun 196 olduğunu, 2 Güney Afrika, bir de Brezilya varyantı ile karşılaşıldığını açıkladı.

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle katılarak başkanlık ettiği Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yazılı açıklama yaptı.

Kovid-19 salgınının tüm dünyada tehdit olmaya devam ettiğine dikkati çeken Koca, "Bu tehdidi her boyutuyla takip eden ve ülkemizin en az zararla çıkmasını gözeten Bilim Kurulumuz bugün haftalık toplantısını yaparak dünyadaki ve ülkemizdeki gelişmeleri görüşmüş, virüs ve sebep olduğu hastalık hakkındaki son bilimsel çalışmalarla ilgili fikir alışverişinde bulunmuştur." bilgisini paylaştı.

Koca, son günlerde ülkedeki vaka sayısının yeniden artışa geçmesinin daha fazla dikkatli davranmalarını gerektirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

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"Yurt içinde kitlesel harekete yol açacak, bir araya gelmeleri, toplanmaları sağlayacak her türlü düzenlemeden kaçınmak zorundayız. Yükseköğretim kurumlarımızda yüz yüze eğitimin mevcut şartları dışında önemli bir hareketliliğe de sebep olabileceği unutulmamalıdır. Bu konuda yapılan değerlendirmelerde gerek vaka sayılarının artış eğilimini gerekse hareketliliğin sebep olabileceği riskler dikkate alınarak karar alınmalıdır.

MUTASYONA UĞRAMIŞ KOVID-19 VİRÜSÜ AÇIKLAMASI

Öte yandan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada da riskli mutasyonların sınır tanımadan yayıldığını vurgulayarak, "Ülkemizdeki İngiltere mutasyonu 196 oldu. İki Güney Afrika, bir de Brezilya varyantı ile karşılaşıldı." ifadesini kullandı.

Koca, şu uyarılarda bulundu:

"Yeni mutasyonların görüldüğü ve vakaların yeniden artışa geçtiği bugünlerde tedbirlerden taviz vermeden mücadelemizi sürdüreceğiz. Vaka sayısının yeniden artışa geçmesi daha fazla dikkatli davranmamızı gerektirmektedir. Hareketliliği artıracak, bir araya gelmeleri, toplanmaları sağlayacak her türlü ortamdan uzak duralım. Kapalı ve kalabalık yerlerden özellikle kaçınalım."

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Son Güncelleme: 03.02.2021 22:45
Anahtar Kelimeler:
Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin KocaKovid19Güney Afrikaİngiltere
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