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Türkiye’de 1767 Kovid-19 tanısı, 72 can kaybı

Türkiye’de son 24 saatte 112 bin 102 Kovid-19 testi yapıldı, 1767 kişiye hastalık tanısı konuldu.

23 Eylül 2020 Çarşamba 19:32
Türkiye’de 1767 Kovid-19 tanısı, 72 can kaybı
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Türkiye’de son 24 saatte 112 bin 102 Kovid-19 testi yapıldı, 1767 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte, 72 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1561 oldu.

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Son 24 saatte, 1027 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla, iyileşenlerin sayısı 270 bin 723'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Ağır hasta sayımız bugün 1561'e yükseldi. Aktif hasta sayımız artmaya devam ediyor. Bugün tespit edilen 1767 yeni hastamız var." dedi.

Bakan Koca "Sağlık sistemimizin sürdürülebilir ve sağlık çalışanlarımızın hizmet verebilir kalmaları için tedbirleri birlikte uygulayalım." çağrısı yaptı.

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Son Güncelleme: 23.09.2020 20:04
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