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Türkiye’de 1635 yeni vaka, 55 can kaybı

Türkiye'de son 24 saatte 1635 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 55 kişi hayatını kaybetti..

15 Mayıs 2020 Cuma 10:51
Türkiye’de 1635 yeni vaka, 55 can kaybı
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Türkiye'de son 24 saatte 1635 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 55 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 144 bin 749, toplam can kaybı 4 bin 7 oldu, 2 bin 315 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 104 bin 30'a ulaştı.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 34 bin 821 test yapıldı. Bu kapsamda 1635 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

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Son 24 saatte 55 hasta vefat etti, 2 bin 315 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 1 milyon 508 bin 824, toplam vaka sayısı 144 bin 749 ve toplam vefat sayısı 4 bin 7'ye ulaştı. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 963, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 508, iyileşen hasta sayısı 104 bin 30 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son verilere ilişkin Twitter hesabından "Toplam test sayısında 1,5 milyonu geçtik. Yoğun bakım ve entübe hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Toplam vaka sayımızda iyileşme oranı yüzde 71,8. Yeni hayat tarzımız kontrollü sosyal hayat, yani hep birlikte tedbir. Koşulu: maske artı 1, 5 metre sosyal mesafe." paylaşımında bulundu.

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Son Güncelleme: 15.05.2020 11:13
Anahtar Kelimeler:
Türkiye Koronavirüs
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