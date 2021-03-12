Türkiye’de 14 bin 941 kişinin testi pozitif çıktı, 66 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de vaka sayısı yeniden 15 bin sınırına ulaştı. Türkiye'de son 24 saatte 148 bin 856 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 941 kişinin testi pozitif çıktı, 66 kişi hayatını kaybetti.
12 Mart 2021 Cuma 20:15
Son Güncelleme: 12.03.2021 21:20
Türkiye'de vaka sayısı yeniden 15 bin sınırına ulaştı. Türkiye'de son 24 saatte 148 bin 856 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 941 kişinin testi pozitif çıktı, 66 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de vaka sayısı yeniden 15 bin sınırına ulaştı. Türkiye'de son 24 saatte 148 bin 856 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 941 kişinin testi pozitif çıktı, 66 kişi hayatını kaybetti.