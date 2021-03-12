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Türkiye’de 14 bin 941 kişinin testi pozitif çıktı, 66 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de vaka sayısı yeniden 15 bin sınırına ulaştı. Türkiye'de son 24 saatte 148 bin 856 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 941 kişinin testi pozitif çıktı, 66 kişi hayatını kaybetti.

12 Mart 2021 Cuma 20:15
Türkiye’de 14 bin 941 kişinin testi pozitif çıktı, 66 kişi hayatını kaybetti
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 Türkiye'de vaka sayısı yeniden 15 bin sınırına ulaştı. Türkiye'de son 24 saatte 148 bin 856 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 941 kişinin testi pozitif çıktı, 66 kişi hayatını kaybetti.

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Ağır hasta 1349 oldu, 11 bin 180 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 670 bin 273'e yükseldi.

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Son Güncelleme: 12.03.2021 21:20
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