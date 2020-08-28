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Türkiye’nin Kktc’ye 250 Kutu Favipiravir Hibesi Resmi Gazete’de Yayımlandı

Ankara, 28 Ağustos 20 : Türkiye’nin, KKTC\'ye dostluk ve iyi niyet jesti olarak sağlık hizmetlerinin sürdürülmesinde kullanılmak üzere 250 Kutu Favipiravir hibesi, TC Resmi Gazetesi’nde yayımlandı. 

28 Ağustos 2020 Cuma 13:23
Türkiye’nin Kktc’ye 250 Kutu Favipiravir Hibesi Resmi Gazete’de Yayımlandı
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Ankara, 28 Ağustos 20 : Türkiye’nin, KKTC'ye dostluk ve iyi niyet jesti olarak sağlık hizmetlerinin sürdürülmesinde kullanılmak üzere 250 Kutu Favipiravir hibesi, TC Resmi Gazetesi’nde yayımlandı. 
Konuyla ilgili "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Mutabakat Zaptı", Ankara'da 29 Temmuz'da imzalanmıştı.

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(AA/ÖZ/HA) 
 

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