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Türkiye’nin 81 İlinde Düğünlere Kısıtlama Getirildi

Ankara, 2 Eylül 20 : Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın talimatları doğrultusunda İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine

03 Eylül 2020 Perşembe 03:18
Türkiye’nin 81 İlinde Düğünlere Kısıtlama Getirildi
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Ankara, 2 Eylül 20 : Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Kovid-19 Tedbirleri" konulu ek genelge gönderdi.

Genelgeyle, 14 ilde izin verilmeyen sokak/köy düğünü, sünnet düğünü, kına gecesi, nişan gibi etkinlikler cumadan itibaren ülke genelinde uygulanacak. Düğünler nikah merasimi şeklinde yapılabilecek, düğün ve nikahlar en fazla 1 saatte tamamlanacak.

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Nikahlarda oyun oynanması ve dans edilmesine, toplu yemek dahil olmak üzere her türlü yiyecek-içecek servisi/ikramı yapılmasına izin verilmeyecek.

Gelinle damadın birinci ve ikinci derece yakını olmayan 65 yaş ve üzerindekilerle 15 yaş altı çocuklar düğünlere ve nikah törenlerine katılamayacak.

Nikah merasimi şeklinde yapılacak törenlerde en az bir kamu görevlisinin görevlendirilmesi sağlanarak denetim faaliyetlerine ağırlık verilecek.

(AA/FG)

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