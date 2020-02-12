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Türkiye Milli Savunma Bakanı Akar Nato Karargahı\'nda Abd\'li Mevkidaşı Esper İle Görüştü

Ankara, 12 Şubat 20 (.): Türkiye Milli Savunma Bakanı Akar, Savunma Bakanları Toplantısı\'nın yapıldığı Brüksel\'deki NATO Karargahı\'nda ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile görüştü.

Türkiye Milli Savunma Bakanı Akar Nato Karargahı\'nda Abd\'li Mevkidaşı Esper İle Görüştü

Ankara, 12 Şubat 20 (.): Türkiye Milli Savunma Bakanı Akar, Savunma Bakanları Toplantısı\'nın yapıldığı Brüksel\'deki NATO Karargahı\'nda ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile görüştü.

12 Şubat 2020 Çarşamba 18:32
Türkiye Milli Savunma Bakanı Akar Nato Karargahı\'nda Abd\'li Mevkidaşı Esper İle Görüştü

Ankara, 12 Şubat 20 (.): Türkiye Milli Savunma Bakanı Akar, Savunma Bakanları Toplantısı'nın yapıldığı Brüksel'deki NATO Karargahı'nda ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile görüştü.

Görüşmede, Suriye ve Irak'taki güvenlik ve savunma konularıyla ilgili görüş alışverişinde bulunulduğu, ayrıca İdlib ile ilgili hem ABD hem de NATO'nun daha somut katkılarda bulunmasının öneminin de ifade edildiği öğrenildi.

Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için geldiği NATO Karargahı'nda çeşitli görüşmeler de gerçekleştirdi. 

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Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliği ile Türk Askeri Temsil Heyeti (TMR) Başkanlığını ziyaretinin ardından Bakan Akar, "Kararlı Destek Misyonundaki Çerçeve Ülkeler Toplantısı"na katıldı. 

Akar, ABD'nin ev sahipliğinde, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile NATO'daki üst düzey sivil ve askeri yetkililerin yanı sıra İtalya, Almanya, Gürcistan, Romanya, Polonya, Norveç ve Türkiye'nin katılımıyla Afganistan konusunda gerçekleşen toplantı sonrasında ABD Savunma Bakanı Esper ile de görüştü. 

Görüşmede, Suriye ve Irak'taki güvenlik ve savunma konularıyla ilgili görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi. 

İdlib'deki gelişmelerin de ele alınacağı ana oturum öncesinde gerçekleşen görüşmede Hulusi Akar, İdlib'deki son gelişmelere yönelik ABD'li yetkililerin yaptığı açıklamalardan duyulan memnuniyeti dile getirdi. Bu bağlamda hem ABD hem de NATO'nun daha somut katkılarda bulunmasının öneminin de ifade edildiği öğrenildi.

(AA/GÜL)

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