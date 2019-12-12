banner313
banner329
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 13°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
110115
ALTIN
273.454
DOLAR
5.7673
STERLİN
7.5900
EURO
6.4129
7 ay hapis yatacak
7 AY HAPİS YATACAK
Gönyeli girişinde kaza
GÖNYELİ GİRİŞİNDE KAZA
Döviz kurları
DÖVİZ KURLARI
Hava durumu
HAVA DURUMU
Flaş Haber
Gönyeli girişinde kaza
Kapat

Türkiye Libya İle Mutabakatın Tescili İçin Bm\'ye Bildirimde Bulundu

Ankara, 12 Aralık 19 (.): Türkiye, Libya ile imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırasının tescili için Birleşmiş Milletler\'e (BM) bildirimde bulundu.

Türkiye Libya İle Mutabakatın Tescili İçin Bm\'ye Bildirimde Bulundu

Ankara, 12 Aralık 19 (.): Türkiye, Libya ile imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırasının tescili için Birleşmiş Milletler\'e (BM) bildirimde bulundu.

12 Aralık 2019 Perşembe 10:23
Türkiye Libya İle Mutabakatın Tescili İçin Bm\'ye Bildirimde Bulundu

Ankara, 12 Aralık 19 (.): Türkiye, Libya ile imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırasının tescili için Birleşmiş Milletler'e (BM) bildirimde bulundu.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Türkiye, Libya ile 27 Kasım'da imzalanan ve 8 Aralık'ta yürürlüğe giren mutabakatın tescil edilmesi amacıyla dün BM'ye bildirim yaptı.

banner317
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, İstanbul'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Devleti Ulusal Mutabakat Hükümeti Arasında Akdeniz'de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası"nın yürürlük tarihinin 8 Aralık 2019 olarak tespit edildiği belirtilmişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün yaptığı açıklamada, mutabakata Libya'da hükümetin, Türkiye'de TBMM'nin onay verdiğini belirterek, "Yürürlükle ilgili kararnamenin Cumhurbaşkanımız tarafından imzalanmasıyla birlikte BM'ye tescilini de yapacağız. Hem anlaşmayla ilgili birlikte bilgi veriyoruz hem de batı sınırları belirlenmiş yeni kıta sahanlığımızı da BM'ye tescil ettiriyoruz." demişti.

(AA/ID/ŞEB)
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye Merkez Bankası, politika faizini yüzde 12'ye indirdi
Türkiye Merkez Bankası, politika faizini yüzde 12'ye indirdi
Kalın: “Uluslararası hukuka göre aynı denize sahili olan ülkeler çoklu anlaşmalar yapabilir”
Kalın: “Uluslararası hukuka göre aynı denize sahili olan ülkeler çoklu anlaşmalar yapabilir”
TC Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD Senatosu'ndaki yaptırım hazırlığına tepki
TC Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD Senatosu'ndaki yaptırım hazırlığına tepki
Çavuşoğlu-radman Ortak Basın Toplantısı
Çavuşoğlu-radman Ortak Basın Toplantısı
Çavuşoğlu: “Rum kesimi Kıbrıs Türk halkıyla, Yunanistan da Türkiye ile işbirliği arayışında olmalı”
Çavuşoğlu: “Rum kesimi Kıbrıs Türk halkıyla, Yunanistan da Türkiye ile işbirliği arayışında olmalı”
Çavuşoğlu: “Kıta sahanlığımızın içinde bizden izinsiz kimse çalışma yapamaz, olursa engelleriz“
Çavuşoğlu: “Kıta sahanlığımızın içinde bizden izinsiz kimse çalışma yapamaz, olursa engelleriz“
Erdoğan: “Türkiye’nin, KKTC’nin ve Libya’nın menfaatlerini korumanın adımlarını atacağız“
Erdoğan: “Türkiye’nin, KKTC’nin ve Libya’nın menfaatlerini korumanın adımlarını atacağız“
AB, 6 milyar euroluk desteğin sadece 2,7 milyarını gönderdi
AB, 6 milyar euroluk desteğin sadece 2,7 milyarını gönderdi
TC Milli Savunma Bakanı Akar, yeni askerlik sistemini değerlendirdi
TC Milli Savunma Bakanı Akar, yeni askerlik sistemini değerlendirdi
Erdoğan: "Uluslararası hukuk çerçevesinde haklı bir adım attık”
Erdoğan: "Uluslararası hukuk çerçevesinde haklı bir adım attık”

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim