Türkiye İş Kadınları Derneği İle Doğu Akdeniz Politika Derneği “türkiye-kktc Yatırım Ve İş Birliği Konferansı” Düzenliyor

Lefkoşa, 27 Şubat 19 : Türkiye İş Kadınları Derneği ile Doğu Akdeniz Politika Derneği “Türkiye ve KKTC Yatırım ve İş Birliği Konferansı” düzenliyor. Konferans yarın saat 10.00’da Girne’de Merit Royal Premium Otel’de yer alacak.

Derneklerin ortak açıklamasına göre, konferansa Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Tufan Erhürman, Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit katılarak konuşma yapacak.

Gün boyu sürecek konferans, saat 18.00’deki resepsiyon ve 19.00’daki gala yemeği ve plaket takdimiyle son bulacak.

Konferans saat 10.00’da TİKAD Başkanı Nilüfer Bulut, DAPD Başkanı Daryal Batıbay ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın konuşmasıyla başlayacak. Konuşmaların ardından oturumlara geçilecek.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami’nin konuşmacı olarak katılacağı ilk oturumda “KKTC’de İş ve Yatırım Olanak ve Sorunları” ele alınacak. Oturumda, “Bürokratik güçlükler, enerji fiyatları, yabancı yatırımcılara yönelik kısıtlamalar, ‘Beyaz Kimlik’ düzenlemesi, Türkiye ile ticaretin geliştirilmesi, ekonomik büyüme için atılması gereken adımlar” konuşulacak.

Oturumun moderatörlüğünü Kıbrıs Türk Ticaret Odası eski Başkanı Erdil Nami yapacak.

Oturumda panelist olarak; Demet Sabancı Çetindoğan (TİKAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı), Fikri Toros (KKTC Meclis Mali İşler Komisyonu Başkanı), Mustafa Rumeli (TC Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı), Ebru Kaptan Sertoğlu (Başbakanlık Yatırım Geliştirme Ajansı Direktörü), Ayşe Cevahir Ersoy (TİKAD Yönetim Kurulu Üyesi), Vargın Varer (Kıbrıs Türk Ticaret Odası Üyesi) yer alacak.

Konferansın saat 12.30’da yer alacak öğle yemeğinde Başbakan Tufan Erhürman katılımcılara hitap edecek.

Konferansın ikinci bölümünde saat 14.00’te Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, ardından TC Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun, KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Doç. Dr. İsmet Esenyel konuşma yapacak.

İkinci oturum saat 14.45’te başlayacak. İkinci oturumun konusu “KKTC ve Turizm”… Oturumda, “Turizm olanaklarının geliştirilmesi, turizm hacminin artırılmasının önündeki engeller, Turizm ve hava ulaşımı meselesi, Turizm ve tanıtım, Türkiye ile turizm işbirliklerinin geliştirilmesi” ele alınacak.

Moderatörlüğünü Yakın Doğu Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülen Saner’in yapacağı bu oturumda, Mert Dorman (THY Kurumsal Pazarlama ve Dağıtım Kanalları Başkanı, Hediye Güral Gür (TİKAD Genel Sekreteri), Erkan Kilim (Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı), Dimağ Çağıner (Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı), Faiz Camgöz (Kıbrıs İş insanları Yatırım ve Ekonomi Derneği kurucu üyesi) ve Meryem Çerkez ( Korineum Golf & Beach Resort) konuşacak.

Konferansta saat 16.00’da ise Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit katılımcılara hitap edecek.

Oturumun son bölümünde “KKTC’nin İkinci Ana Sektörü: Yüksek Öğretim” başlığı ele alınacak ve “büyük bir sektör olarak öne çıkan Yüksek Öğretimde kalite sorunu, Uluslararası alanda rekabetin önemi, Türkiye ile Yüksek Öğretim alanında işbirliği zeminleri” konuları konuşulacak.

Oturumun Moderatörlüğünü Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak (TİKAD Başkan Yardımcısı) yapacak ve panelistler; Prof. Dr. Umay Türkeş Günay (Girne Amerikan Üniversitesi Rektör Danışmanı - YÖDAK önceki dönem üyesi), Prof. Hasan Ali Bıçak (YÖDAK önceki dönem Başkanı -Rauf Denktaş Üniversitesi Rektörü), Prof. Dr. Ali Cevat Taşıran ( ODTÜ Kuzey Kıbrıs ), Prof.Dr Ahmet Bülend Göksel (İlim Üniversitesi Rektörü) olacak.

(EMR/ YIL)