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Türkiye İle Yunanistan Arasında Ayrıştırma Usulleri Mekanizması Kuruldu

MEKANİZMA KAPSAMINDA İKİ ÜLKE ARASINDA ACİL İRTİBAT HATTI KURULACAK

01 Ekim 2020 Perşembe 19:40
Türkiye İle Yunanistan Arasında Ayrıştırma Usulleri Mekanizması Kuruldu
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MEKANİZMA KAPSAMINDA İKİ ÜLKE ARASINDA ACİL İRTİBAT HATTI KURULACAK

Brüksel, 1 Ekim 20 : NATO, Türkiye ile Yunanistan arasında bir süredir devam eden görüşmelerin ardından Doğu Akdeniz konusunda ayrıştırma usullerine ilişkin mekanizmanın kurulduğunu bildirdi.

NATO'dan yapılan açıklamaya göre, Türk ve Yunan askeri heyetlerin NATO karargahında yürüttüğü bir dizi teknik görüşmenin sonucunda ikili ayrıştırma usulleri mekanizması 1 Ekim itibarıyla kuruldu.

Mekanizma Doğu Akdeniz'de istenmeyen olaylar ve kaza riskini azaltmayı amaçlıyor. Mekanizma çerçevesinde Türkiye ile Yunanistan arasında denizde ve havadaki ayrıştırmayı kolaylaştıracak bir acil irtibat hattı oluşturulacak.

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Açıklamada görüşlerine yer verilen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, mekanizmanın kurulmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, bunun "iki değerli NATO müttefikinin yapıcı çabaları" sayesinde mümkün olduğunu belirtti.

Stoltenberg, "Bu güvenlik mekanizması anlaşmazlıkların altında yatan konuları ele alacak diplomatik çabalara alan yaratılmasına yardımcı olabilir. Bunu daha da geliştirmeye hazırız. Her iki müttefik ülkeyle temas halinde olmayı sürdüreceğim." ifadesini kullandı.

NATO'nun, iki ülke arasında benzer bir mekanizmanın 1990'lı yıllarda kurulmasına da yardımcı olduğu belirtildi.

(AA/AK/HÖ)

 

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