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Türkiye İçişleri Bakanı Soylu Kktc’ye Geliyor

TÜRKİYE İLE KKTC ARASINDA “SUÇLARIN ÖNLENMESİ VE ÜLKEYE GİRİŞ ÇIKIŞLARDA SAKINCALI İNSANLARIN TESPİTİNE YÖNELİK İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ” İMZALANACAK

Türkiye İçişleri Bakanı Soylu Kktc’ye Geliyor

TÜRKİYE İLE KKTC ARASINDA “SUÇLARIN ÖNLENMESİ VE ÜLKEYE GİRİŞ ÇIKIŞLARDA SAKINCALI İNSANLARIN TESPİTİNE YÖNELİK İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ” İMZALANACAK

05 Şubat 2019 Salı 14:23
Türkiye İçişleri Bakanı Soylu Kktc’ye Geliyor
TÜRKİYE İLE KKTC ARASINDA “SUÇLARIN ÖNLENMESİ VE ÜLKEYE GİRİŞ ÇIKIŞLARDA SAKINCALI İNSANLARIN TESPİTİNE YÖNELİK İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ” İMZALANACAK

Lefkoşa, 5 Şubat 19 : Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Perşembe günü KKTC’ye geliyor.
İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’ın davetlisi olarak KKTC’ye gelecek olan Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saat 09.50’de İçişleri Bakanlığı’nda Baybars’la görüşecek.
İçişleri Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, heyetler arası yapılacak toplantının ardından “Suçların Önlenmesi ve Ülkeye Giriş Çıkışlarda Sakıncalı İnsanların Tespitine Yönelik İşbirliği Protokolü” imzalanacak.
Görüşmede ayrıca “suç ve suçların önlenmesine yönelik ülkeye girişlerde online sorgu sistemi, muhaceret, siber suçlarla ilgili teknik donanım ve eğitim iş birliği, düzensiz göçle mücadele edilmesine yönelik yasal, idari, kurumsal, teknik kapasite geliştirme faaliyetlerinin belirlenmesi ve ihtiyaçlar doğrultusunda ortak projeler geliştirilmesi ve uygulanması” konuları ele alınacak.
(EMR/GÜL)
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