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Türkiye Ekonomisi Yılın İkinci Çeyreğinde Yüzde 9,9 Küçüldü

Ankara, 31 Ağustos 20 (TAK): Yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,4 büyüyen Türkiye ekonomisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve kısıtlama tedbirlerinin etkisiyle ikinci çeyrekte yüzde 9,9 daralma gösterdi.

31 Ağustos 2020 Pazartesi 16:34
Türkiye Ekonomisi Yılın İkinci Çeyreğinde Yüzde 9,9 Küçüldü
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Ankara, 31 Ağustos 20 (TAK): Yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,4 büyüyen Türkiye ekonomisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve kısıtlama tedbirlerinin etkisiyle ikinci çeyrekte yüzde 9,9 daralma gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın ikinci çeyreğine ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini açıkladı.

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Buna göre, Türkiye ekonomisi, Kovid-19 etkilerinin görüldüğü yılın ikinci çeyreğinde yüzde 9,9 daraldı. Bu dönemde GSYH, cari fiyatlarla yüzde 1,3 artarak 1 trilyon 41 milyar 643 milyon lira olarak gerçekleşti.

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde, tarım sektörünün toplam katma değeri nisan-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 4 arttı. Sanayi sektörünün toplam katma değeri yüzde 16,5, inşaat sektörünün yüzde 2,7, hizmetler sektörünün yüzde 25 geriledi.

(AA/FG)

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