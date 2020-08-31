Türkiye Ekonomisi Yılın İkinci Çeyreğinde Yüzde 9,9 Küçüldü

Ankara, 31 Ağustos 20 (TAK): Yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,4 büyüyen Türkiye ekonomisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve kısıtlama tedbirlerinin etkisiyle ikinci çeyrekte yüzde 9,9 daralma gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın ikinci çeyreğine ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye ekonomisi, Kovid-19 etkilerinin görüldüğü yılın ikinci çeyreğinde yüzde 9,9 daraldı. Bu dönemde GSYH, cari fiyatlarla yüzde 1,3 artarak 1 trilyon 41 milyar 643 milyon lira olarak gerçekleşti.

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde, tarım sektörünün toplam katma değeri nisan-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 4 arttı. Sanayi sektörünün toplam katma değeri yüzde 16,5, inşaat sektörünün yüzde 2,7, hizmetler sektörünün yüzde 25 geriledi.

(AA/FG)