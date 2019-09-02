Türkiye Ekonomisi Yılın İkinci Çeyreğinde Yüzde 1,5 Küçüldü

Lefkoşa, 2 Eylül 19 (.): Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekonominin 2019 yılının ikinci çeyrek diliminde (nisan-haziran) yüzde 1,5 daraldığını açıkladı.

Buna göre, GSYH tahmini, zincirlenmiş hacim endeksi olarak, bu yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,5 azaldı.

Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH tahmini, bu yılın ikinci 3 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15 artarak 1 trilyon 24 milyar 226 milyon lira olarak gerçekleşti.

İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN KATMA DEĞERİ YÜZDE 12,7 AZALDI

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde bu yılın ikinci çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla zincirlenmiş hacim endeksi olarak tarım sektörünün katma değeri yüzde 3,4 arttı, sanayi sektörünün yüzde 2,7, inşaat sektörünün yüzde 12,7 azaldı. Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşan hizmetler sektörünün katma değeri de yüzde 0,3 azalış gösterdi.

Ekonomistler de ikinci çeyrekte birinci çeyrek gibi bir küçülme bekliyordu. Reuters'ın anketine katılan 18 ekonomist ikinci çeyrekte geçen yıla oranla yüzde 2 küçülme ön gördü. Bu ankete göre 2019 yılında yıllık büyüme ise yüzde sıfır olarak tahmin edildi. Geçen yıl yaşanan döviz kurundaki krizin bu yılda ekonominin lokomotif pazarlarını etkilemeye devam ettiği belirtildi.

Ekonomistlerin 2019 yılı büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 0,0 olarak gerçekleşti. Türkiye ekonomisi 2019'un 1. çeyreğinde yüzde 2,6 küçülmüştü.

(EURONEWS/DOĞ/HÖ)