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Türkiye Ekonomisi 4. Çeyrekte Yüzde 3 Daraldı

Ankara, 11 Mart 19 :  Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yılın son çeyreği ile 2018\'e ilişkin gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) verilerini açıkladı.

Türkiye Ekonomisi 4. Çeyrekte Yüzde 3 Daraldı

Ankara, 11 Mart 19 :  Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yılın son çeyreği ile 2018\'e ilişkin gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) verilerini açıkladı.

11 Mart 2019 Pazartesi 13:06
Türkiye Ekonomisi 4. Çeyrekte Yüzde 3 Daraldı

Ankara, 11 Mart 19 :  Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yılın son çeyreği ile 2018'e ilişkin gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) verilerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye ekonomisi, 2018'in son çeyreğinde yüzde 3 küçülürken, yılın tamamında ise yüzde 2,6'lık büyüdü.

Türkiye ekonomisi 2017 yılında ise yüzde 7,4'lük büyüme kaydetmişti.

ALBAYRAK: EN KÖTÜSÜ GERİDE KALDI

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, büyüme verisini Twitter'dan yorumladı ve 'en kötü geride kaldı' dedi.

Albayrak ayrıca ekonomik görünümün yeniden toparlanma eğilimine girdiğini de ifade ederek "Tarihin en ciddi spekülatif saldırısının yanında küresel alanda büyümenin yavaşlama eğilimine girdiği döneme rağmen 2001 ve 2008 yıllarındakine benzer bir durum gerçekleşmemiş, süreç çok kısa sürede başarılı bir şekilde atlatılmıştır" dedi.

(AA/DW/FG)

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