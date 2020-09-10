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Türkiye Dışişleri Bakanlığı: "macron\'un Açıklamaları Kendi Acziyetinin Ve İçinde Bulunduğu Çaresizliğin Dışa Vurumu"

Ankara, 10 Eylül 20 (TAK): Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron\'un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a yönelik sözlerine ilişkin,

10 Eylül 2020 Perşembe 17:45
Türkiye Dışişleri Bakanlığı:
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Ankara, 10 Eylül 20 (TAK): Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine ilişkin, "Fransa Cumhurbaşkanı Macron yine eski sömürgeci refleksleriyle kibirli, üst perdeden ders vermeye çalışan bir açıklama yapmıştır. Aslında Macron’un açıklamaları kendi acziyetinin ve içinde bulunduğu çaresizliğin dışa vurumudur." değerlendirmesinde bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Fransa'nın tüm dünyada serbestçe at koşturduğu günlerin geride kaldığı hatırlatılarak, "Dış politikadaki tüm sinsi planlarını suya düşürdüğümüz, kirli oyunlarını bozduğumuz Macron, iç acısıyla her gün fütursuzca Türkiye’ye ve Sayın Cumhurbaşkanımıza saldırmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımız, Avrupa’da en yüksek oy oranıyla seçilen liderlerdendir. Sayın Cumhurbaşkanımız gücünü her zaman Türk halkından almıştır. Türk halkı ve Hükümeti, bu tür hezeyanlar karşısında hep tek yürek olmuştur ve olmaya da devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

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Akdeniz’de veya başka bir coğrafyada herhangi bir ülkenin deniz yetki alanını belirlemenin Macron’un haddi olmadığına dikkatin çekildiği açıklamada, şunlar belirtildi:

"Fransa, tek taraflı ve kışkırtıcı adımlar atan ve AB’yi kendi dar bakışlı çıkarları uğruna rehin alan Yunanistan ve GKRY’nin körü körüne avukatlığını yapacağına, uzlaşmadan ve diyalogdan yana tavır koymalıdır. Bu, Avrupalılığımız ve NATO müttefikliğimizin de bir gereğidir. Fransa Cumhurbaşkanı, ferdi ve milliyetçi mevcut tutumuyla gerginliği teşvik etmekte ve Avrupa’nın ve AB’nin büyük çıkarlarını da riske atmaktadır. Doğu Akdeniz’e sınırı bile olmayan ve bölgede hala sömürgecilik anlayışıyla hareket eden Fransa’nın, Türkiye’nin bölgedeki ortaklığını, samimiyetini, işbirliğini ve insani ve girişimci dış politikasını eleştirmesi tam bir tutarsızlıktır. Halk nezdindeki desteği sürekli azalan Macron’un içine düştüğü aciz durumu Fransız halkının takdirine bırakıyoruz."

Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron, Korsika adasında düzenlenecek Avrupa Birliği (AB) Üyesi Güney Avrupa Ülkeleri Zirvesi (Med7) öncesinde gerçekleştirilen basın toplantısında "Biz Avrupalılar, Türk halkına değil (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan hükümetine karşı açık ve sert olmalıyız." ifadelerini kullanmıştı.

(AA/FG)

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