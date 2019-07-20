Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:“kıbrıs Türkü\'nün Kurtuluş Işığına Kavuştuğu 20 Temmuz Barış Ve Özgürlük Harekatı\'nın 45. Yıl Dönümü Kutlu Olsun! Dün, Bugün Ve Her Zaman Kktc\'yle Birlikteyiz

Ankara, 20 Temmuz 19 : Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yıl dönümünü kutlayarak, "Dün, bugün ve her zaman Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'yle (KKTC) birlikteyiz." dedi.
(AA/EMR/ YIL)
Ankara, 20 Temmuz 19 : Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs Barış Harekatı\'nın 45. yıl dönümünü kutlayarak,
Ankara, 20 Temmuz 19 : Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yıl dönümünü kutlayarak, "Dün, bugün ve her zaman Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'yle (KKTC) birlikteyiz." dedi.
(AA/EMR/ YIL)