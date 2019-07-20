Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:“kıbrıs Türkü\'nün Kurtuluş Işığına Kavuştuğu 20 Temmuz Barış Ve Özgürlük Harekatı\'nın 45. Yıl Dönümü Kutlu Olsun! Dün, Bugün Ve Her Zaman Kktc\'yle Birlikteyiz

Ankara, 20 Temmuz 19 : Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yıl dönümünü kutlayarak, "Dün, bugün ve her zaman Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'yle (KKTC) birlikteyiz." dedi.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıbrıs Türkü'nün kurtuluş ışığına kavuştuğu 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Harekatı'nın 45. yıl dönümü kutlu olsun! Dün, bugün ve her zaman KKTC'yle birlikteyiz." ifadesini kullandı.

(AA/EMR/ YIL)