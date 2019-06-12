banner313
banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 26°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
92606
ALTIN
248.525
DOLAR
5.7852
STERLİN
7.3604
EURO
6.5356
Kıb-Tek’te hırsızlık yapanlara 2 gün tutukluluk verildi
KIB-TEK’TE HIRSIZLIK YAPANLARA 2 GÜN...
İşyerinin parasını cebe attı
İŞYERİNİN PARASINI CEBE ATTI
Marketten hırsızlık
MARKETTEN HIRSIZLIK
Kayıp 3 kişi bulundu
KAYIP 3 KİŞİ BULUNDU
banner306

Türkiye\'den Hollanda Temsilciler Meclisinin Kararlarına Tepki

TC DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI:

Türkiye\'den Hollanda Temsilciler Meclisinin Kararlarına Tepki

TC DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI:

12 Haziran 2019 Çarşamba 14:40
Türkiye\'den Hollanda Temsilciler Meclisinin Kararlarına Tepki

TC DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: "HOLLANDA TEMSİLCİLER MECLİSİNDE TÜRKİYE KARŞITI ÇEVRELERİN GİRİŞİMİYLE KABUL EDİLEN KARARLARI VE ÜLKEMİZE KARŞI ÖNE SÜRÜLEN ASILSIZ VE İFTİRA DOLU İDDİALARI ŞİDDETLE REDDEDİYORUZ" 
"PARLAMENTONUN BU TÜR TEMELSİZ, KÖTÜ NİYETLİ VE HANGİ AMACA HİZMET ETTİĞİ ANLAŞILAMAYAN GİRİŞİMLERİNİN İLİŞKİLERİMİZİN GELİŞMESİNE KATKI SAĞLAMAYACAĞI AÇIKTIR"
Ankara, 12 Haziran 19 (.):TC Dışişleri Bakanlığınca, Hollanda Temsilciler Meclisinde Türkiye aleyhtarı kabul edilen kararlar şiddetle reddedilirken, bu kararlarda öne sürülen iddiaların asılsız ve iftira dolu olduğu vurgulandı. 
Bakanlık tarafından Hollanda Temsilciler Meclisi'nde 11 Haziran'da Türkiye aleyhine kabul edilen kararlara ilişkin yazılı açıklama yapıldı. 
Açıklamada, "Hollanda Temsilciler Meclisinde Türkiye karşıtı çevrelerin girişimiyle dün kabul edilen kararları ve bu kararlarda ülkemize karşı öne sürülen asılsız ve iftira dolu iddiaları şiddetle reddediyoruz." ifadesi kullanıldı. 

banner317
"Bu tür mesnetsiz, izan ve ciddiyetten yoksun çabaların bunlara tevessül edenler için karşılıksız kalmayacağı" vurgulanan açıklamada, popülizm yoluyla günü kurtarıp seçmenleri nezdinde dikkat çekmeye çalışan siyaset anlayışının, son tahlilde bu akıl ve mantık dışı yaklaşımlara teslim olanlara zarar vereceğine işaret edildi. 
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Hollanda Temsilciler Meclisi'nin önyargılardan beslenen bir Türkiye karşıtlığı yerine, Avrupa değerlerini tehdit eden daha ciddi konulara eğilmesi isabetli olacaktır. Bu bağlamda, yükselen aşırı sağ, yabancı düşmanlığı, ırkçılık, İslam karşıtlığı ve camilere yapılan saldırılardaki artışa karşı alınacak önlemlerin öncelikli olarak ele almasında fayda bulunmaktadır. Hollanda ile ilişkilerimizin normalleşmesine yönelik çaba gösterildiği ve karşılıklı adımlar neticesinde olumlu gelişmelerin kaydedildiği bir aşamada, Parlamentonun bu tür temelsiz, kötü niyetli ve hangi amaca hizmet ettiği anlaşılamayan girişimlerinin ilişkilerimizin gelişmesine katkı sağlamayacağı açıktır."
(AA/TUĞ/ÖK)
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kıbrıs Gazilerine madalyaları verildi
Kıbrıs Gazilerine madalyaları verildi
“Merkez Bankası faizi indirim sinyali verdi“
“Merkez Bankası faizi indirim sinyali verdi“
Numan Kurtulmuş: Hem Türkiye'nin hem KKTC'nin haklarını korumak için büyük bir mücadele veriyoruz
Numan Kurtulmuş: Hem Türkiye'nin hem KKTC'nin haklarını korumak için büyük bir mücadele veriyoruz
Yuriy Uşakov: S-400'ler Temmuz ayında Türkiye'ye teslim edilecek
Yuriy Uşakov: S-400'ler Temmuz ayında Türkiye'ye teslim edilecek
Türkiye’ye pasaportla seyahat etmek isteyen vatandaşlarımıza en az 60 gün geçerli pasaport süresi şartı
Türkiye’ye pasaportla seyahat etmek isteyen vatandaşlarımıza en az 60 gün geçerli pasaport süresi şartı
Dönmez: “Türkiye hiçbir tehdide boyun eğmemiştir ve bundan sonra da eğmeyecektir“
Dönmez: “Türkiye hiçbir tehdide boyun eğmemiştir ve bundan sonra da eğmeyecektir“
Türkiye'den ABD Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen karara tepki
Türkiye'den ABD Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen karara tepki
Antalya'da Sivil Eğitim Uçağı Düştü: 2 Ölü, 1 Yaralı
Antalya'da Sivil Eğitim Uçağı Düştü: 2 Ölü, 1 Yaralı
“KKTC'deki üniversitelerin diploma denkliğinde yeni bir düzenleme bulunmuyor“
“KKTC'deki üniversitelerin diploma denkliğinde yeni bir düzenleme bulunmuyor“
Yıldırım-İmamoğlu canlı yayını 16 Haziran’da
Yıldırım-İmamoğlu canlı yayını 16 Haziran’da

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim