Türkiye\'den Hollanda Temsilciler Meclisinin Kararlarına Tepki

TC DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: "HOLLANDA TEMSİLCİLER MECLİSİNDE TÜRKİYE KARŞITI ÇEVRELERİN GİRİŞİMİYLE KABUL EDİLEN KARARLARI VE ÜLKEMİZE KARŞI ÖNE SÜRÜLEN ASILSIZ VE İFTİRA DOLU İDDİALARI ŞİDDETLE REDDEDİYORUZ"

"PARLAMENTONUN BU TÜR TEMELSİZ, KÖTÜ NİYETLİ VE HANGİ AMACA HİZMET ETTİĞİ ANLAŞILAMAYAN GİRİŞİMLERİNİN İLİŞKİLERİMİZİN GELİŞMESİNE KATKI SAĞLAMAYACAĞI AÇIKTIR"

Ankara, 12 Haziran 19 (.):TC Dışişleri Bakanlığınca, Hollanda Temsilciler Meclisinde Türkiye aleyhtarı kabul edilen kararlar şiddetle reddedilirken, bu kararlarda öne sürülen iddiaların asılsız ve iftira dolu olduğu vurgulandı.

Bakanlık tarafından Hollanda Temsilciler Meclisi'nde 11 Haziran'da Türkiye aleyhine kabul edilen kararlara ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Hollanda Temsilciler Meclisinde Türkiye karşıtı çevrelerin girişimiyle dün kabul edilen kararları ve bu kararlarda ülkemize karşı öne sürülen asılsız ve iftira dolu iddiaları şiddetle reddediyoruz." ifadesi kullanıldı.



"Bu tür mesnetsiz, izan ve ciddiyetten yoksun çabaların bunlara tevessül edenler için karşılıksız kalmayacağı" vurgulanan açıklamada, popülizm yoluyla günü kurtarıp seçmenleri nezdinde dikkat çekmeye çalışan siyaset anlayışının, son tahlilde bu akıl ve mantık dışı yaklaşımlara teslim olanlara zarar vereceğine işaret edildi.Açıklamada, şunlar kaydedildi:"Hollanda Temsilciler Meclisi'nin önyargılardan beslenen bir Türkiye karşıtlığı yerine, Avrupa değerlerini tehdit eden daha ciddi konulara eğilmesi isabetli olacaktır. Bu bağlamda, yükselen aşırı sağ, yabancı düşmanlığı, ırkçılık, İslam karşıtlığı ve camilere yapılan saldırılardaki artışa karşı alınacak önlemlerin öncelikli olarak ele almasında fayda bulunmaktadır. Hollanda ile ilişkilerimizin normalleşmesine yönelik çaba gösterildiği ve karşılıklı adımlar neticesinde olumlu gelişmelerin kaydedildiği bir aşamada, Parlamentonun bu tür temelsiz, kötü niyetli ve hangi amaca hizmet ettiği anlaşılamayan girişimlerinin ilişkilerimizin gelişmesine katkı sağlamayacağı açıktır."(AA/TUĞ/ÖK)