banner348
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 36°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1092
ALTIN
462.325
DOLAR
7.3349
STERLİN
9.7930
EURO
8.7196
Bir Kıbrıslının isyanı
Bir Kıbrıslının isyanı
Sapla samanı karıştırmayalım...
Sapla samanı karıştırmayalım...
Kırmızı çizgiler ve Akıncı
Kırmızı çizgiler ve Akıncı
Zaman ilaç olamamış Asya
Zaman ilaç olamamış Asya
banner355

Türkiye\'den Fransa Cumhurbaşkanı Macron\'a Doğu Akdeniz\'de "kırmızı Çizgi" Tepkisi

TC DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ HAMİ AKSOY:

31 Ağustos 2020 Pazartesi 11:29
Türkiye\'den Fransa Cumhurbaşkanı Macron\'a Doğu Akdeniz\'de
banner337
banner351

TC DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ HAMİ AKSOY: "DOĞU AKDENİZ'DE TÜRKİYE'NİN DAVASINA KARŞI KIRMIZI ÇİZGİLER ÇEKTİĞİNİ SANANLAR (FRANSA) ÜLKEMİZİN KARARLI DURUŞUYLA KARŞILAŞACAKTIR" 
Ankara, 31 Ağustos 20 : TC Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı "kırmızı çizgi politikası" uyguladıkları yönündeki ifadelerine, "Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin haklı davasına karşı kırmızı çizgiler çektiğini sananlar, yalnızca ülkemizin kararlı duruşuyla karşılaşacaktır." cevabını verdi.
Sözcü Aksoy, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Doğu Akdeniz'de "kırmızı çizgi politikası" uyguladıkları yönündeki ifadeleri hakkındaki soruya yazılı cevap verdi.
Macron'un sözlerine karşılık, "Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin haklı davasına karşı kırmızı çizgiler çektiğini sananlar, yalnızca ülkemizin kararlı duruşuyla karşılaşacaktır. Bölgede bir kırmızı çizgi var ise, bu ancak Türkiye'nin ve Kıbrıs Türkleri'nin uluslararası hukuktan doğan haklarıdır." ifadelerini kullanan Aksoy, kendini dev aynasında görenlerin hakikatlerle yüzleşme zamanı geldiğini ve emperyalist anlayışların haritalara çizgi çekerek belirleme döneminin geride kaldığını kaydetti.
Aksoy, şunları kaydetti:

banner341
"Türkiye, meşru hak ve çıkarlarını bir 'armada' göndermek suretiyle cebren gasp etmeye teşebbüs eden herkesi caydırmaya muktedirdir.
Bu vesileyle hatırlatmak isteriz ki, Doğu Akdeniz'deki ihtilaflar bölge dışı aktörlerin kışkırtmalarıyla değil, ancak kıyıdaş ülkeler arasındaki diyalog ve iş birliği sayesinde hakkaniyet temelinde çözüme kavuşacaktır."
Macron, önceki gün Paris'te gazetecilerle bir araya geldiği yaz sonu toplantısında, Akdeniz'de egemenlik tartışmalarıyla ilgili "Türklerin sadece bunu (sözler ile eylemlerin tutarlı oluşunu) dikkate aldığını ve buna saygı duyduğunu söyleyebilirim. Fransa’nın bu yaz yaptığı önemliydi. Bu bir kırmızı çizgi politikasıdır." ifadelerini kullanmıştı.
(AA/AK/ÖK)
 

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye'den Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a Doğu Akdeniz'de
Türkiye'den Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a Doğu Akdeniz'de "kırmızı Çizgi" Tepkisi
Çavuşoğlu: "Yunan kara sularını Ege'de 12 mile çıkaramazlar, bu savaş nedenidir"
Çavuşoğlu: "Yunan kara sularını Ege'de 12 mile çıkaramazlar, bu savaş nedenidir"
Oktay: "Türkiye geri adım atmayacak”
Oktay: "Türkiye geri adım atmayacak”
İbrahim Kalın: "Kimseye hakkımızı yedirtmeyiz"
İbrahim Kalın: "Kimseye hakkımızı yedirtmeyiz"
Türkiye'de iki kitaba sınırlama kararı!
Türkiye'de iki kitaba sınırlama kararı!
Şentop: "Yunanistan Doğu Akdeniz'de ortalığı karıştırmaya çalışan bir devlet"
Şentop: "Yunanistan Doğu Akdeniz'de ortalığı karıştırmaya çalışan bir devlet"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan AB'ye tepki
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan AB'ye tepki
Türkiye'de son 24 saatte 1517 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu
Türkiye'de son 24 saatte 1517 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu
Fatih Sultan Mehmet'in Portresi İstanbul’da İlk Kez Gösterildi
Fatih Sultan Mehmet'in Portresi İstanbul’da İlk Kez Gösterildi
Fatih Sultan Mehmet'in Portresi İstanbul’da İlk Kez Gösterildi
Fatih Sultan Mehmet'in Portresi İstanbul’da İlk Kez Gösterildi

banner350

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim