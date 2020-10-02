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Türkiye’den "ermeni İşgali Bitmeden Ateşkesin Anlamı  olmaz" Mesajı

Ankara, 2 Ekim 2020 (.): Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile Ermenistan-Azerbaycan sorununa yönelik telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

02 Ekim 2020 Cuma 09:40
Türkiye’den
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Ankara, 2 Ekim 2020 (.): Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile Ermenistan-Azerbaycan sorununa yönelik telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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Diplomatik kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, Çavuşoğlu, Lavrov'la görüşmesinde Ermenistan-Azerbaycan sorununa kalıcı çözüm bulunmadan, işgal sona ermeden ateşkesin anlamı olmayacağını, ateşkes bugün sağlansa bile çatışmaların yeniden başlayacağını ifade etti.

(AA/ID/ÖK)
 

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