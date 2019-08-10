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Türkiye\'den Bm\'nin Libya\'da Ateşkes Çağrısına Destek

Ankara, 10 Ağustos 19 : Türkiye, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Libya Özel Temsilcisi GassanSalame\'nin Kurban Bayramı vesilesiyle yaptığı

Türkiye\'den Bm\'nin Libya\'da Ateşkes Çağrısına Destek

Ankara, 10 Ağustos 19 : Türkiye, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Libya Özel Temsilcisi GassanSalame\'nin Kurban Bayramı vesilesiyle yaptığı

10 Ağustos 2019 Cumartesi 11:31
Türkiye\'den Bm\'nin Libya\'da Ateşkes Çağrısına Destek

Ankara, 10 Ağustos 19 : Türkiye, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Libya Özel Temsilcisi GassanSalame'nin Kurban Bayramı vesilesiyle yaptığı "çatışmalara ara verilmesi çağrısını" destekliyor.

Dışişleri Bakanlığınca BM'nin, Libya'da bayram dolayısıyla çatışmalara ara verilmesi çağrısına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

"Salame'nin Kurban Bayramı vesilesiyle yaptığı 'çatışmalara ara verilmesi çağrısını' destekliyoruz." ifadesine yer verilen açıklamada, Libya Ulusal Mutabakat Hükümetinin, insani mülahazalarla bu çağrıyı kabul etmesinin memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

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Açıklamada, "Salame'nin çabalarına destek veren Türkiye, tüm uluslararası camianın da bu hususta ortak tutum ve kararlılık sergilemesini beklemektedir." ifadesi kullanıldı.

BM Libya Özel Temsilcisi Salame, Libya'da taraflara Kurban Bayramı'ndan önce ateşkes ve daha sonra ilgili ülkelerin katılımıyla üst düzey uluslararası toplantı düzenlenmesi çağrısında bulunmuştu.

Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı başlatan Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, aradan geçen yaklaşık dört ayda yaşadıkları kayıpların ardından sivil noktalara yönelik saldırılarını artırmıştı.

Hafter'e bağlı savaş uçaklarının hafta sonu Trablus'un güneyindeki sahra hastanesine düzenlediği saldırıda 3'ü doktor 5 kişi hayatını kaybetmişti.

(AA/EMR/ ŞEB)

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