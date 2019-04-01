Türkiye’deki Yerel Seçimde İstanbul’un Resmi Sonucu Bekleniyor

Lefkoşa, 1 Nisan 19 : Türkiye’de dün yapılan yerel seçim gözler İstanbul’da sonucun resmi olarak ilan edilmesine çevrildi.

İstanbul dışında tüm il ve ilçelerde seçim sonucu açıklandı. Ancak kıyasıya bir çekişmenin yaşandığı İstanbul’da resmi sonuç henüz duyurulmadı.

Anadolu Ajansı (AA) 23:20’den sonra İstanbul’a ait yeni bir sonuç açıklamadı. Açıklanan ve sandıkların yüzde 98.8’inin açıklandığı en son bilgiye göre oyların yüzde 48.71’ini AK Parti adayı Binali Yıldırım, oyların yüzde 48.65’ini ise CHP adayı Ekrem İmamoğlu kazandı. Ancak kesin sonuç açıklanmadı.

Hem Binali Yıldırım, hem de Ekrem İmamoğlu “kazandım” açıklamasında bulundu.

Binali Yıldırım, “İstanbul'da seçim sayımları gayrıresmi sonuçları 31 bin 124 sandıkta tamamlanmış bulunuyor. Bu sonuca göre İstanbul'da seçimi kazandık.” açıklamasını yaptı. Yıldırım, "İstanbul'da seçim sayımları gayrıresmi sonuçları 31 bin 124 sandıkta tamamlanmış bulunuyor. Bu sonuca göre İstanbul'da seçimi kazandık.” Şeklinde konuştu.

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu da, 1 sandık hariç, ellerindeki sonuca göre 28 bin 207 oy farkla seçimi kazandığını duyurdu. AA’yı eleştiren İmamoğlu, "AA görevini yapmamıştır. Türkiye Cumhuriyeti tarihine kötü bir iz bırakmıştır. İstanbul'un her yerine "Teşekkürler İstanbul" yazmış durumda. Bir sandık hariç, 4 milyon 169 bin 206 benim adıma oy kullanan vatandaş var. Rakibimizin 4 milyon 141 bin 179" dedi.

(FG)