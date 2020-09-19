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Türkiye\'de Son 24 Saatte 1771 Kişiye Kovid-19 Tanısı Konuldu, 62 Kişi Hayatını Kaybetti

Ankara, 18 Eylül 20 (TAK): Türkiye\'de son 24 saatte 1771 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 62 kişi hayatını kaybetti

19 Eylül 2020 Cumartesi 09:33
Türkiye\'de Son 24 Saatte 1771 Kişiye Kovid-19 Tanısı Konuldu, 62 Kişi Hayatını Kaybetti
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Ankara, 18 Eylül 20 (TAK): Türkiye'de son 24 saatte 1771 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 62 kişi hayatını kaybetti

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 111 bin 113 Kovid-19 testi yapıldı, 1771 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 62 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 1060 kişi ise iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 264 bin 805'e çıktı.

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Toplam test sayısı 9 milyon 76 bin 278, vaka sayısı 299 bin 810, vefat sayısı 7 bin 377 olarak kayıtlara geçti.

Aktif hasta sayısı 27 bin 628, ağır hasta sayısı 1402, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,1 oldu.

"HASTALIĞA YAKALANMIŞ KİŞİ SAYISI YAKLAŞIK 300 BİN OLDU"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, "Toplam hastalığa yakalanmış kişi sayısı yaklaşık 300 bin oldu. Bugün 62 can kaybımız var. Hastalıkla mücadele etmek tedbirde mücadele birlikteliğiyle mümkün. Birlikte mücadele edelim. Sağlık çalışanlarımızın omuzlarındaki yükü azaltmak sorumluluğumuz." ifadelerini kullandı.

(AA/FG)

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