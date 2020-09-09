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Türkiye’de Son 24 Saatte 1673 Kişiye Kovid-19 Tanısı Konuldu

TC SAĞLIK BAKANI KOCA:

09 Eylül 2020 Çarşamba 19:26
Türkiye’de Son 24 Saatte 1673 Kişiye Kovid-19 Tanısı Konuldu
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TC SAĞLIK BAKANI KOCA: "TOPLAMDA 8 MİLYONDAN FAZLA TEST YAPILDI. BUGÜN İSE 110 BİNDEN FAZLA YAPILAN TEST SONUCUNDA 1.673 YENİ TANI KONMUŞ HASTAMIZ VAR"

Ankara, 9 Eylül 20 : Türkiye’de son 24 saatte 55 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1181 oldu.

AA’nın haberine göre, TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’de son 24 saatte 111 bin 193 Kovid-19 testi yapıldığını ve 1673 kişiye hastalık tanısı konulduğunu açıkladı.

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Türkiye’de son 24 saatte 943 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla, iyileşenlerin sayısı 254 bin 188’e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya paylaşımında "Toplamda 8 milyondan fazla test yapıldı. Bugün ise 110.000’den fazla yapılan test sonucunda 1.673 yeni tanı konmuş hastamız var" ifadelerini kullandı.

(AA-RU/FEZ)

 

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