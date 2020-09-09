Türkiye’de Son 24 Saatte 1673 Kişiye Kovid-19 Tanısı Konuldu

TC SAĞLIK BAKANI KOCA: "TOPLAMDA 8 MİLYONDAN FAZLA TEST YAPILDI. BUGÜN İSE 110 BİNDEN FAZLA YAPILAN TEST SONUCUNDA 1.673 YENİ TANI KONMUŞ HASTAMIZ VAR"
Ankara, 9 Eylül 20 : Türkiye’de son 24 saatte 55 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1181 oldu.
AA’nın haberine göre, TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’de son 24 saatte 111 bin 193 Kovid-19 testi yapıldığını ve 1673 kişiye hastalık tanısı konulduğunu açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya paylaşımında "Toplamda 8 milyondan fazla test yapıldı. Bugün ise 110.000’den fazla yapılan test sonucunda 1.673 yeni tanı konmuş hastamız var" ifadelerini kullandı.
(AA-RU/FEZ)