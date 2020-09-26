banner369
banner365
banner368
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 25°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1124
ALTIN
458.727
DOLAR
7.6460
STERLİN
9.7703
EURO
8.8844
Sosyal patlamaya davetiye çıkarıyorsunuz
Sosyal patlamaya davetiye çıkarıyorsunuz
Son gezici anketi
Son gezici anketi
Sahtekarların iğrenç kasaba tiyatrosu
Sahtekarların iğrenç kasaba tiyatrosu
13’ncü maaş tamamsa sıkıntı yok!
13’ncü maaş tamamsa sıkıntı yok!
banner376

Türkiye\'de Son 24 Saatte 1511 Kişiye Kovid-19 Tanısı Konuldu, 71 Kişi Hayatını Kaybetti

Lefkoşa, 26 Eylül 20 (TAK): Türkiye’de son 24 saatte 102 bin 9 Kovid-19 testi yapıldı, 1511 kişiye hastalık tanısı konuldu, 71 kişi hayatını kaybetti.

26 Eylül 2020 Cumartesi 22:47
Türkiye\'de Son 24 Saatte 1511 Kişiye Kovid-19 Tanısı Konuldu, 71 Kişi Hayatını Kaybetti
banner337
banner351

Lefkoşa, 26 Eylül 20 (TAK): Türkiye’de son 24 saatte 102 bin 9 Kovid-19 testi yapıldı, 1511 kişiye hastalık tanısı konuldu, 71 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 102 bin 9 Kovid-19 testi yapıldı, 1511 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 71 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 1232 kişi ise iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 274 bin 514'e çıktı.

Toplam test sayısı 9 milyon 936 bin 581, vaka sayısı 312 bin 966, vefat sayısı 7 bin 929 olarak kayıtlara geçti.

banner341
Aktif hasta sayısı 30 bin 523, ağır hasta sayısı 1615, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 6,6 oldu.

"DÜŞÜŞ İŞARETİ BİZİ TEDBİRLERE DAHA SIKI TUTUNMAYA DAVET EDİYOR"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, bugün tespit edilen 1511 yeni hasta olduğunu belirtti.

Bakan Koca, "Hasta sayısındaki düşüş işareti bizi tedbirlere daha sıkı tutunmaya davet ediyor. Ağır hasta sayımızda da artış hızı azalma eğiliminde. Birlikte mücadele tedbirlere birlikte uyarak mümkün." ifadelerini kullandı.

(AA/FG)

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ösym'den Yds Adaylarına Saat Uyarısı
Ösym'den Yds Adaylarına Saat Uyarısı
Erdoğan: “Denizlerimizdeki hak ve çıkarlarımızı korumaya güçlü bir irade ve sarsılmaz bir inançla devam etmekteyiz“
Erdoğan: “Denizlerimizdeki hak ve çıkarlarımızı korumaya güçlü bir irade ve sarsılmaz bir inançla devam etmekteyiz“
Türkiye'de Son 24 Saatte 73 Can Kaybı Yaşandı, 1665 Kişiye Kovid-19 Tanısı Konuldu
Türkiye'de Son 24 Saatte 73 Can Kaybı Yaşandı, 1665 Kişiye Kovid-19 Tanısı Konuldu
Aydın Kestanesi, Avrupa Birliği Tarafından Tescillendi
Aydın Kestanesi, Avrupa Birliği Tarafından Tescillendi
Hareketsiz yaşam ve sağlıksız beslenme alzheimer riskini artıyor
Hareketsiz yaşam ve sağlıksız beslenme alzheimer riskini artıyor
Maske kullanımı Kovid-19 virüs yükünü azaltıyor
Maske kullanımı Kovid-19 virüs yükünü azaltıyor
Türkiye’de MGK bildirisinde Doğu Akdeniz vurgusu
Türkiye’de MGK bildirisinde Doğu Akdeniz vurgusu
Merkez Bankası 2 yılın ardından politika faizini artırdı
Merkez Bankası 2 yılın ardından politika faizini artırdı
Türkiye'de son 24 saatte 1721 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 74 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 1721 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 74 kişi hayatını kaybetti
Tc Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından
Tc Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından "uluslararası Doğu Akdeniz Konferansı"

banner350

banner361

banner357

banner363

banner375

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim