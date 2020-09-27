banner369
banner365
banner368
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 26°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1124
ALTIN
458.727
DOLAR
7.6460
STERLİN
9.8321
EURO
8.8844
Sosyal patlamaya davetiye çıkarıyorsunuz
Sosyal patlamaya davetiye çıkarıyorsunuz
Son gezici anketi
Son gezici anketi
Sahtekarların iğrenç kasaba tiyatrosu
Sahtekarların iğrenç kasaba tiyatrosu
13’ncü maaş tamamsa sıkıntı yok!
13’ncü maaş tamamsa sıkıntı yok!
banner376

Türkiye\'de Son 24 Saatte 1467 Kişiye Kovid-19 Tanısı Konuldu, 68 Kişi Hayatını Kaybetti

Ankara, 27 Eylül 20 (.): Türkiye’de son 24 saatte 101 bin 119 Kovid-19 testi yapıldı, 1467 kişiye hastalık tanısı konuldu, 68 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 1116 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla, iyileşenlerin sayısı 275 bin 630\'a yükseldi.

27 Eylül 2020 Pazar 20:09
Türkiye\'de Son 24 Saatte 1467 Kişiye Kovid-19 Tanısı Konuldu, 68 Kişi Hayatını Kaybetti
banner337
banner351

Ankara, 27 Eylül 20 (.): Türkiye’de son 24 saatte 101 bin 119 Kovid-19 testi yapıldı, 1467 kişiye hastalık tanısı konuldu, 68 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 1116 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla, iyileşenlerin sayısı 275 bin 630'a yükseldi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 101 bin 119 Kovid-19 testi yapıldı, 1467 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 68 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 1116 kişi ise iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 275 bin 630'a yükseldi.

Toplam test sayısı 10 milyon 37 bin 700, vaka sayısı 314 bin 433, vefat sayısı 7 bin 997 olarak kayıtlara geçti.

banner341
Aktif hasta sayısı 30 bin 806, ağır hasta sayısı düne göre 32 kişilik azalmayla 1583, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 6,5 oldu.

"UZUN BİR ARADAN SONRA AĞIR HASTA SAYIMIZ AZALDI"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, uzun bir aradan sonra ağır hasta sayısının azaldığını bildirdi.

Bakan Koca, "Bugün 1583 ağır hastamız var. Zatürre oranı da düşmeye devam ediyor. Yeni hasta sayısı azalma eğiliminde. Tedbirlerin netice verdiği tartışmasız bir gerçek. Birlikte tedbirlere uyarak virüsü yenelim." ifadelerini kullandı.

(AA/GÜL)

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tc Milli Savunma Bakanı Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı İle Telefonda Görüştü
Tc Milli Savunma Bakanı Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı İle Telefonda Görüştü
Erdoğan’dan Azerbaycan’a Destek Çağrısı
Erdoğan’dan Azerbaycan’a Destek Çağrısı
Dünyada turizm sektörünün kaybı 1,2 trilyon dolara ulaşabilir
Dünyada turizm sektörünün kaybı 1,2 trilyon dolara ulaşabilir
Türkiye'de Son 24 Saatte 1511 Kişiye Kovid-19 Tanısı Konuldu, 71 Kişi Hayatını Kaybetti
Türkiye'de Son 24 Saatte 1511 Kişiye Kovid-19 Tanısı Konuldu, 71 Kişi Hayatını Kaybetti
Ösym'den Yds Adaylarına Saat Uyarısı
Ösym'den Yds Adaylarına Saat Uyarısı
Erdoğan: “Denizlerimizdeki hak ve çıkarlarımızı korumaya güçlü bir irade ve sarsılmaz bir inançla devam etmekteyiz“
Erdoğan: “Denizlerimizdeki hak ve çıkarlarımızı korumaya güçlü bir irade ve sarsılmaz bir inançla devam etmekteyiz“
Türkiye'de Son 24 Saatte 73 Can Kaybı Yaşandı, 1665 Kişiye Kovid-19 Tanısı Konuldu
Türkiye'de Son 24 Saatte 73 Can Kaybı Yaşandı, 1665 Kişiye Kovid-19 Tanısı Konuldu
Aydın Kestanesi, Avrupa Birliği Tarafından Tescillendi
Aydın Kestanesi, Avrupa Birliği Tarafından Tescillendi
Hareketsiz yaşam ve sağlıksız beslenme alzheimer riskini artıyor
Hareketsiz yaşam ve sağlıksız beslenme alzheimer riskini artıyor
Maske kullanımı Kovid-19 virüs yükünü azaltıyor
Maske kullanımı Kovid-19 virüs yükünü azaltıyor

banner350

banner361

banner357

banner363

banner375

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim