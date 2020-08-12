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Türkiye’de Okullar 31 Ağustos’ta Uzaktan, 21 Eylül’de Yüz Yüze Eğitimle Açılacak

TÜRKİYE’DE OKULLAR 31 AĞUSTOS’TA UZAKTAN, 21 EYLÜL’DE YÜZ YÜZE EĞİTİMLE AÇILACAK

12 Ağustos 2020 Çarşamba 22:22
Türkiye’de Okullar 31 Ağustos’ta Uzaktan, 21 Eylül’de Yüz Yüze Eğitimle Açılacak
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TÜRKİYE’DE OKULLAR 31 AĞUSTOS’TA UZAKTAN, 21 EYLÜL’DE YÜZ YÜZE EĞİTİMLE AÇILACAK

Ankara, 12 Ağustos 20 (TAK): Türkiye Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "31 Ağustos 2020 tarihinde okulları uzaktan eğitimle açıyoruz." dedi.

Selçuk, "21 Eylül'de Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen sınıflarda, aşamalı ve seyreltilmiş şekilde yüz yüze eğitime başlanacak." diye konuştu.

Bakan Selçuk, "Dileyen özel okullar 17 Ağustos itibarıyla uzaktan eğitim araçlarıyla eğitim faaliyetlerine başlayabilecek." ifadesini kullandı.

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Selçuk, Kovid-19 tedbirleriyle başlayacak yeni eğitim-öğretim yılına ilişkin, "Bakanlık olarak tüm süreç boyunca sahada ve okullarımızda olacağız." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Toplumun her bir bireyini salgınla mücadele kapsamında sorumluluk almaya davet ediyorum." çağrısında bulundu.

Bakan Selçuk, "Sınava giren öğrencilerimizle ilgili müfredat içeriği ve onlara yönelik yapılacak destek çalışmalarında planlamalar yapılıyor." ifadesini kullandı.

Selçuk, yüz yüze eğitime ilişkin, "Hangi yaş gruplarında öncelikli olarak başlayacağı hususunu bilim insanlarının tavsiyeleri doğrultusunda belirleyeceğiz." dedi.

Bakan Selçuk, "Seyreltilme sonucunda oluşabilecek açık, uzaktan eğitimle, canlı dersler, EBA TV vasıtasıyla giderilecek." diye konuştu.

(AA/FG)

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