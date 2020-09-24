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Türkiye’de Mgk Bildirisinde Doğu Akdeniz Vurgusu

Ankara, 24 Eylül 20 (TAK): Türkiye’de MGK bildirisinde, Doğu Akdeniz\'deki gelişmelere ilişkin,

24 Eylül 2020 Perşembe 21:59
Türkiye’de Mgk Bildirisinde Doğu Akdeniz Vurgusu
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Ankara, 24 Eylül 20 (TAK): Türkiye’de MGK bildirisinde, Doğu Akdeniz'deki gelişmelere ilişkin, "Türk milletinin bundan sonra da kara, deniz ve havadaki hak ve menfaatlerinin korunması hususunda taviz verilmeyeceği bir kez daha dile getirilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Toplantısı'nın ardından ardından bildiri yayımlandı.

Bildiride, PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere, milli birliği, beraberliği ile Türkiye'nin bekasını tehdit eden tüm terör örgütlerine karşı yurt içinde ve yurt dışında başarıyla yürütülen operasyonlar hakkında Kurul'a bilgi sunulduğu belirtildi.

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Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarına ilişkin görüş farklılıkları üzerinden gerginliği artırmaya tevessül eden aktörlerin faaliyetlerinin de ele alındığı belirtilen bildiride, "Türk milletinin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kara, deniz ve havadaki hak, alaka ve menfaatlerinin korunması hususunda taviz vermeyeceği bir kez daha dile getirilmiştir. Gayrı askeri statüdeki adaların silahlandırılması başta olmak üzere uluslararası hukuka ve antlaşmalara aykırı hareket eden ülkeler aklıselime davet edilmiş, bölgedeki doğal kaynakların adilane bir şekilde paylaşımı konusunda Türkiye'nin her platformda ve öncelikle diyalogdan yana olduğu ifade edilmiştir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Bildiride, şunlar kaydedildi:

"Bölgesel ve küresel her ihtilafta, daima hakkın, hakkaniyetin, adaletin yanında yer alan Türkiye’nin, doğu Akdeniz'deki tutum ve eylemlerinin de aynı çerçevede gerçekleştiği belirtilmiş, Avrupa Birliği başta olmak üzere tüm kurumlara ve ihtilaflara müdahil devletlere, ülkemizin bu ilkeli duruşuna ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerine saygılı olma çağrısında bulunulmuştur.

Suriye ve Libya'da meşruiyet çerçevesinde terörle mücadeleye ve istikrarın tesisine destek veren Türkiye'nin, bu ülkelerin barışa ve refaha kavuşması yönündeki tutumunu sürdüreceği belirtilmiştir. Uluslararası toplum da mazlum milletlerin hürriyetlerini ve kaynaklarını gasbeden gayrimeşru oluşumlar ve terör örgütleri ile bunları destekleyen aktörlere karşı somut adım atmaya davet edilmiştir."

 (AA/FG)

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