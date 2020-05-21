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Türkiye’de Kovid-19 Nedeniyle Bu Yıl Bayram Namazı Kılınmayacak

Ankara, 21 Mayıs 20 (TAK): Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bu yıl camilerde bayram namazının kılınamayacağını belirterek,

21 Mayıs 2020 Perşembe 16:12
Türkiye’de Kovid-19 Nedeniyle Bu Yıl Bayram Namazı Kılınmayacak
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Ankara, 21 Mayıs 20 (TAK): Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bu yıl camilerde bayram namazının kılınamayacağını belirterek, "Diyanet İşleri Başkanlığı, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde her ilin kendi bayram namazı saatinde minarelerden bayram günlerinin şiarından olan tekbirler getirmek suretiyle bayram coşkusunun yaşanmasına ve herkesin bulunduğu yerde bu sevince katılmasına yönelik bir uygulama yapacaktır." açıklamasında bulundu.

Din İşleri Yüksek Kurulunun Kovid-19 nedeniyle bayram namazıyla ilgili aldığı kararda, İslam'da farz olan oruç ve hac ibadetlerinin tamamlanmasıyla Ramazan ve Kurban Bayramlarının kabul edildiği ve her ikisi için de bayram namazlarının meşru kılındığı belirtildi.

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"BAYRAM NAMAZI VAKTININ HEYECANLA, DUALARLA, ZIKIRLERLE BEKLENMESI UYGUN OLACAKTIR"

Bayram namazlarının, oruç ve hac gibi uzun süreli ve yoğun ibadetlerin tamamlanmasının sevinç ve coşkusunu yaşamak üzere hep birlikte cemaatle kılınan ve Müslümanların vahdetini gösteren çok önemli ibadetler olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ancak salgın, bulaşıcı hastalık, karantina uygulamaları gibi sebeplerle bu namazın camilerde veya musallalarda cemaatle kılınması imkanının olmadığı zamanlarda, Müslümanların yukarıda açıklanan görüşler doğrultusunda ibadet hayatlarına yön vermeleri mümkündür. Nitekim bu yıl da maalesef milletçe büyük mücadele verdiğimiz Kovid-19 salgını sebebiyle camilerimizde bayram namazı kılınamayacaktır."

(AA/FG)

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