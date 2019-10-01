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Türkiye’de De Yeni Yasama Yılı Başladı

Ankara, 1 Ekim 19 (TAK): TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı Şentop\'un başkanlığında toplandı.

Türkiye’de De Yeni Yasama Yılı Başladı

Ankara, 1 Ekim 19 (TAK): TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı Şentop\'un başkanlığında toplandı.

01 Ekim 2019 Salı 14:45
Türkiye’de De Yeni Yasama Yılı Başladı

Ankara, 1 Ekim 19 (TAK): TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı Şentop'un başkanlığında toplandı.

Şentop,  27. Dönem Üçüncü Yasama Yılı'nın açılışı dolayısıyla sunuş konuşması yaptı.

Konuşmasına Şentop, yeni yasama yılında, Meclis tarafından alınacak kararların, çıkartılacak kanunların ve gösterilecek gayretin başta Meclis olmak üzere, millet ve devlet için hayırlar getirmesini temenni ederek başladı.

Şentop, bugün çatısı altında toplanmaktan müftehir oldukları TBMM'nin, 100 yıl önce istila ve ilhak tehdidi karşısında istiklal iradesinin mücessem hali olarak ortaya çıkan Milli Mücadelenin karargahı olduğunu ve zaferden sonra kurulan yeni devletin kurucu temellerini inşa ederek, hayati tarihi bir görev üstlendiğini anımsattı.

 Bu nedenle bulundukları çatı altında gerçekleşen her oturum, her yasama faaliyetinin, Milli Mücadele ruhunda manasını bulan istiklal iradelerinin bir faslını teşkil ettiğine dikkati çeken Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Açılışını yaptığımız bu yasama yılını diğerlerinden farklı kılan çok ayrıcalıklı bir husus da var. Zira bu yasama yılı içerisinde, 23 Nisan 2020’de, TBMM'nin kuruluşunun 100. yıl dönümünü kutlayacağız. Bu yüzden, milletimizin istiklal uğruna gösterdiği azim ve kararlılığın 100. yıl dönümünü memleketin dört bir yanında olduğu gibi bu çatı altında idrak edenlerin ayrıca bahtlı olduklarını düşünüyorum.

ERDOĞAN MECLİSE HİTAP ETTİ

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, Meclisin 27. Dönem Üçüncü Yasama Yılı'nın açılışı dolayısıyla TBMM Genel Kurulunda, milletvekillerine hitap etti.

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"Sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum." diyerek sözlerine başlayan Erdoğan, Büyük Millet Meclisinin açılışından bugüne kadar, bu çatı altında milli iradenin üstünlüğü inancıyla ülkeye hizmet eden tüm milletvekillerini saygıyla andığını söyledi.

Halen hayatta olan milletvekillerine sağlık ve afiyet, vefat edenlere Allah'tan rahmet dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstiklal Harbimizin Başkomutanı, Meclisimizin ilk Başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Cumhuriyetimizin bugünlere gelmesinde emeği geçen herkese ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum." dedi.

TARİH VE MEDENİYET BİRİKİMİNİN YÜKLEDİĞİ SORUMLULUK...

Kadim bir medeniyet ve tarih birikiminin varisi olmanın, Türkiye'ye büyük itibar kazandırma yanında, ağır sorumluluklar da yüklediğine dikkati çeken Erdoğan, şunları söyledi:

"Bugün bölgemizde ve dünyada, kalbiyle ve gözüyle bizi takip eden yüz milyonlarca insan bulunuyor. Türkiye, yalnızca komşularının değil, onlarla birlikte bugün bize uzak gibi gözükse de aslında aynı tarih ve medeniyet dairesinde birlikte olduğumuz tüm kardeşlerinin ve dostlarının meseleleriyle ilgilenmek zorundadır. Suriye'ye sırtımızı dönemeyeceğimiz gibi Filistin'e, Libya'ya, Pakistan'a, Afganistan'a, Arakan'a, Türkistan'a da sırtımızı dönemeyiz. Irak'ı, İran'ı görmezden gelemeyeceğimiz gibi, Azerbaycan'dan Kazakistan'a, Özbekistan'dan Türkmenistan'a, Kırgızistan'dan Kırım'a kadar Asya coğrafyasının hiçbir köşesine bigane kalamayız.

Kıbrıs'taki, Yunanistan'daki, Bulgaristan'daki soydaşlarımızın haklarını korumak nasıl vazifemiz ise tüm Balkan ve Avrupa coğrafyasına da aynı gözle bakmakla mükellefiz. Akdeniz'in, Ege'nin, Karadeniz'in her karışındaki gelişme bizi doğrudan ilgilendirir. Avrupa'dan Kafkaslara, Orta Asya'dan Güney Asya'ya kadar her yerde bu anlayışla varlık gösteriyoruz. Türkiye olarak bu geniş coğrafyada, sadece yaşatmak, yardımcı olmak ve imkan varsa birlikte kazanmak için çalışırız, mücadele ederiz."

MHP LİDERİ KATILMADI

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, üst solunum yolları enfeksiyonu dolayısıyla rahatsızlık geçiren Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin istirahat süresinin uzatıldığını ve bu nedenle yeni yasama yılının başlaması dolayısıyla TBMM'de gerçekleştirilecek etkinliklere katılamayacağını bildirdi.

 (AA/FG)

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