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Türkiye’de Bedelli Askerlik Başvuru Ve Kura Tarihleri Açıklandı

BEDELLİ ASKERLİKTEN YARARLANACAK YÜKÜMLÜLERİN BAŞVURULARI 16 TEMMUZ\'DA ALINMAYA BAŞLANACAK, KURA İŞLEMİ 2020 OCAK AYINDA YAPILACAK

Türkiye’de Bedelli Askerlik Başvuru Ve Kura Tarihleri Açıklandı

BEDELLİ ASKERLİKTEN YARARLANACAK YÜKÜMLÜLERİN BAŞVURULARI 16 TEMMUZ\'DA ALINMAYA BAŞLANACAK, KURA İŞLEMİ 2020 OCAK AYINDA YAPILACAK

13 Temmuz 2019 Cumartesi 12:47
Türkiye’de Bedelli Askerlik Başvuru Ve Kura Tarihleri Açıklandı

BEDELLİ ASKERLİKTEN YARARLANACAK YÜKÜMLÜLERİN BAŞVURULARI 16 TEMMUZ'DA ALINMAYA BAŞLANACAK, KURA İŞLEMİ 2020 OCAK AYINDA YAPILACAK
Ankara, 13 Temmuz 19 (.): TC Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), bedelli askerlik 2019 yılı bedelinin 33 bin 230 lira ve 2019 yılı dövizle askerlik ücretinin 5 bin 442 avro olarak belirlendiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğünce 7179 Sayılı Askeralma Kanunu'na ilişkin duyuru yayımlandı. Duyuruda, Kanun gereğince Askeralma Yönetmeliği yürürlüğe girinceye kadar yükümlüler tarafından yapılacak işlemler ve uygulanacak faaliyetler açıklandı.
Buna göre, yedek subay ve yedek astsubay olma hakkına sahip olanlardan 2019'da silah altına alınmak isteyip yoklaması olmayanlar, 16-31 Temmuz 2019 tarihleri arasında e-Devlet veya askerlik şubesinden yoklamalarını yaptıracak ve bedelli askerlik, yedek subay, yedek astsubay ve erbaş/er tercihlerini yapacak.

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2019'da sevke tabi olup yoklaması bulunanlar 16 Temmuz-31 Ağustos 2019 tarihleri arasında e-Devlet veya askerlik şubesinden bedelli askerlik, yedek subay, yedek astsubay ve erbaş/er tercihlerini yapacak.
İki veya üç yıllık meslek yüksek okulu mezunu yoklama kaçaklarından yedek astsubay olmak isteyenler 31 Temmuz 2019'a kadar yoklamalarını yaptıracak. Yedek subay ve yedek astsubay olarak seçilmeyen yükümlüler, askerlik hizmetini erbaş/er olarak yerine getirecek.

BEDELLİ ASKERLİKTE KURA İŞLEMİ 2020 OCAK AYINDA YAPILACAK
Bedelli askerlik hizmeti kapsamında, bu hizmetten yararlanacak yükümlülerin başvuruları 16 Temmuz 2019'da alınmaya başlanacak, kura işlemi 2020 Ocak ayında yapılacak ve duyurulacak. Hak sahiplerinin bir aylık temel askerlik eğitimi için silahaltına sevkleri 2020 Mart ayından itibaren başlayacak.

Kanun'un yürürlüğe girdiği 26 Haziran 2019'da yoklama kaçağı, bakaya veya saklı durumda olanlar, ödemelerini 1 Kasım 2019'a kadar, diğer hak sahibi yükümlüler ise 31 Aralık 2019'a kadar yapacak.

Bedelli askerlik 2019 yılı bedeli 33 bin 230 TL olacak. Ödemeler, Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası ile PTT şubelerine veya mal müdürlüklerine yapılacak.

2019 yılı dövizle askerlik ücreti 5 bin 442 Avro olacak. Mevcut uygulamaya devam edilecek. 

Öte yandan idari para cezası alanlardan 26 Haziran 2019 itibarıyla askerlik hizmetini tamamlayanlar ile silahaltında bulunanların, 26 Aralık 2019'a kadar silahaltına alınacakların ödenmemiş cezaları tahsil edilmeyecek. 

2020 yılında silah altına alınacak 2000 doğumlular ve bunlarla işleme tabi daha yaşlı doğumlu yükümlüler, 16 Temmuz-31 Aralık 2019 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden veya askerlik şubesi başkanlıklarına müracaat ederek bedelli askerlik, yedek subay, yedek astsubay ve erbaş/er tercihlerini yapacak.
(AA/ÖK)
 

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