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Türkiye\'de 1303 Yeni Koronavirüs Teşhisi, 23 Can Kaybı

Ankara, 19 Ağustos 20 (.): Türkiye\'de son 24 saatte 1303 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 23 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 253 bin 108, can kaybı 6 bin 39 oldu.

19 Ağustos 2020 Çarşamba 22:53
Türkiye\'de 1303 Yeni Koronavirüs Teşhisi, 23 Can Kaybı
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Ankara, 19 Ağustos 20 (.): Türkiye'de son 24 saatte 1303 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 23 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 253 bin 108, can kaybı 6 bin 39 oldu.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan, Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 87 bin 223 test yapıldı, 1303 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Son 24 saatte 23 hasta vefat etti, 1002 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 233 bin 915'e çıktı.

Toplam test sayısı 5 milyon 969 bin 629, vaka sayısı 253 bin 108, vefat sayısı 6 bin 39 olarak kayıtlara geçti.

Ağır hasta sayısı 719, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,4 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Vaka sayımız, 1300’ün üzerine çıktı. Düne kıyasla, pozitif tanı sayımız 40 fazla. Artışın kontrol altına alınması, hep birlikte bize bağlı. Maske, mesafe ve temizlik konusunda ödünsüz olun. Bu tabloyu, ihmallerin ve tedbirlerin belirlediğini unutmayın."

SAĞLIK BAKANI KOCA: EVDE TEDAVİDE YENİ BİR UYGULAMAYA GEÇİYORUZ

Sağlık Bakanı Koca, "Koronavirüs vakalarında evde tedavide yeni bir uygulamaya geçiyoruz. Hekimlerimiz 'Teletıp' denilen sistem sayesinde hastalarıyla doğrudan görüşme yapacak." dedi.

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayımız, 1300'ün üzerine çıktı. Düne kıyasla, pozitif tanı sayımız 40 fazla. Vaka sayıları bir süredir yükselişte son 1,5 ayın en yüksek hasta sayısına ulaştık." dedi.

Koca, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye'nin salgınla mücadelesine başarısızlık etiketi yapıştırmaya çalışan varsa ya salgının ne anlama geldiğini bilmiyor ya da bildiği kadarını da siyaseten unutmayı tercih ediyor.

İlaç tedariğinde herhangi bir sıkıntımız yoktur. Antiviral ilacın yerli üretimine 4 firma tarafından başlanmıştır.

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Evde tedavide yeni bir uygulamaya geçiyoruz. Hekimlerimiz, 'Teletıp' denilen sistem sayesinde hastalarıyla doğrudan görüşme yapacak.

Kovid 19 ve diğer tüm hastalıklar dahil olmak üzere servis yatağı doluluk oranı yüzde 51,3, yoğun bakım yatağı doluluk yüzde 64,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 31,7.

Temaslı zincirinde olduğu bilinen kişilere ulaşma oranımız son 45 gün içinde yüzde 98,9'dur."

Koca, HES mobil uygulamasına "riskli alan" özelliği kazandırdıklarını, Kırıkkale'de denenen bu özelliğin tüm yurtta hizmete gireceğini bildirdi.

Bakan Koca, "Mobil uygulamadaki riskli olan alan özelliği, gittiğiniz toplu mekanlarda karekod uygulamasıyla size bilgi verecek." dedi.

"21 EYLÜL'DE OKULLARIN AÇILMASI YAKLAŞIMI İÇİNDEYİZ"

"Artışın kontrol altına alınması, hep birlikte bize bağlı. Maske, mesafe ve temizlik konusunda ödünsüz olun." diyen Koca, "21 Eylül'de okulların açılması yaklaşımı içindeyiz." ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanı Koca, "SMA Tip-1, Tip-2, Tip-3 ilaçlarına erişimde hiçbir sorun yaşanmayacak." açıklamasında bulundu.

Kovid-19 tanı kitlerinin pahalı alındığı iddiasına ilişkin soruyu da cevaplandıran Koca, şöyle konuştu:

"Siyaseti pandemiye bulaştırmayalım. Sağlık Bakanlığı yurt dışından alınan 8,75 dolarlık kit dışında, DMO'nun yaptığı ihalede ortaya çıkan 9,8 liranın üzerinde bir fiyat uygulaması yapmamıştır."

AİLE HEKİMLERİNE EK ÖDEME

Bakan Koca, Kovid-19 aşısıyla ilgili Türkiye'de 13 ayrı çalışma yapıldığını, 3'ünün ileri safhada olduğunu belirtti.

Koca, "65 yaş ile ilgili bir kısıtlama Türkiye genelinde yok. Bu karar illere bırakıldı." dedi.

Aile hekimlerine 1 Ağustos itibariyle Kovid-19 hastası takibi esas alınarak ek ödeme yapılacağını belirten Koca, ""Kovidli hastalarla ilgili poliklinik, servis ve ilgili branş veya branş dışı sağlık çalışanları, hekimler olmak üzere ek ödemenin 1 Ağustos'tan itibaren 3 aylık bir zaman diliminde ödeneceğini söylemek istiyorum." diye konuştu.

(AA/GÜL)

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