Türkiye\'de 1192 Yeni Koronavirüs Vakası

Lefkoşa, 16 Ağustos 20 (.): Türkiye'de bugün 65 bin 959 test yapıldığı 1192 yeni koronavirüs vakası tespit edildiği açıklandı.

TC Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bugün 19 kişi ölürken, 997 kişi de iyileşerek taburcu oldu.



Türkiye'deki güncel koronavirüs rakamlarına göre, toplam hasta sayısı 249 bin 309, toplam ölüm 5 bin 974, ağır hasta 679 ve toplam iyileşen 230 bin 969 kişi.(ŞEB)