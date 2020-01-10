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Türkiye Adalet Bakanı Gül: Anayasa Mahkemesi Gerekçeli Kararı Açıklayınca Wikipedia Açılacak

Ankara, 10 Ocak 20 (TAK): Türkiye  Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Anayasa Mahkemesi\'nin gerekçeli kararı açıklamasının ardından Wikipedia\'nın açılacağını söyledi.

Türkiye Adalet Bakanı Gül: Anayasa Mahkemesi Gerekçeli Kararı Açıklayınca Wikipedia Açılacak

Ankara, 10 Ocak 20 (TAK): Türkiye  Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Anayasa Mahkemesi\'nin gerekçeli kararı açıklamasının ardından Wikipedia\'nın açılacağını söyledi.

10 Ocak 2020 Cuma 14:10
Türkiye Adalet Bakanı Gül: Anayasa Mahkemesi Gerekçeli Kararı Açıklayınca Wikipedia Açılacak

Ankara, 10 Ocak 20 (TAK): Türkiye  Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararı açıklamasının ardından Wikipedia'nın açılacağını söyledi.

Anayasa Mahkemesinin Wikipedia kararının gerekçesinin henüz yayınlanmadığını aktaran Gül, "Elbette Anayasa Mahkemesinin kararı bağlayıcıdır. Anayasa Mahkemesinin kararı elbette hem idare, hem mahkeme tüm ilgilileri bağlayan bir süreçtir. O uygulanacak bir konudur. Anayasa Mahkemesi’nin gerekçeli kararı açıklanınca Wikipedia açılacaktır” ifadelerini kullandı." dedi.

29 Nisan 2017’de Türkiye'de Wikipedia'nın tüm dillerdeki versiyonlarına erişim yasağı getirilmişti.  

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Wikipedia'nın İngilizce sitesinde yer alan "Suriye İç Savaşı'na Dış Müdahaleler" ve "Devlet Destekli Terörizm" başlıklarında Türkiye ile ilgili yer alan içerikler de idari tedbir kararına gerekçe gösterilmişti.

Anayasa Mahkemesi (AYM) ise 26 Aralık 2019'da yapılan başvuruları değerlendirerek, Türkiye'de Wikipedia'ya erişimin engellenmesinin hak ihlâli olduğuna hükmetti. Mahkeme, erişim engeli kararı veren sulh ceza hakimliğinden yasağın kaldırılmasını istedi.

AYM, Wikipedia'yla ilgili kararını 6'ya karşı 10 oyla aldı.

(AA/BBC/FG)

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