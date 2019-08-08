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“türkiye Ab’nin Vazgeçilmez Ortağıdır”

Ankara, 8 Ağustos 19 : Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopoulos,

“türkiye Ab’nin Vazgeçilmez Ortağıdır”

Ankara, 8 Ağustos 19 : Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopoulos,

08 Ağustos 2019 Perşembe 16:52
“türkiye Ab’nin Vazgeçilmez Ortağıdır”

Ankara, 8 Ağustos 19 : Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopoulos, "Türkiye, AB üyeliği yolunda aday bir ülke olarak vazgeçilmez bir ortaktır ve AB için her zaman stratejik açıdan önemli bir komşu olacaktır." dedi.

Avramopoulos, Ankara'da bir otelde düzenlenen 11. Büyükelçiler Konferansı kapsamında, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katıldığı oturumda konuşma yaptı.

Kilit bir bölgesel güç olan Türkiye'nin yüzünü daima Avrupa’ya çevirmesi gerektiğini savunan Avramopoulos, "Türkiye, AB üyeliği yolunda aday bir ülke olarak vazgeçilmez bir ortaktır ve AB için her zaman stratejik açıdan önemli bir komşu olacaktır." ifadesini kullandı.

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Avramopoulos, 3,6 milyon mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye’nin bu konudaki insani çabalarını takdirle karşıladıklarını belirterek, AB'nin söz konusu sınamanın yönetilmesinde daima Türkiye'nin yanında olacağını dile getirdi.

“VENİZELOS VE ATATÜRK’ÜN AYAK İZLERİNİ TAKİP ETMELİYİZ”

Yunanistan - Türkiye yakınlaşmasına her zaman yürekten inandığını kaydeden Dimitris Avramopulos, Venizelos ve Atatürk gibi büyük ve vizyon sahibi liderlerin ayak izlerini takip ederek, Yunanistan ve Türkiye arasında karşılıklı anlayışı ve güveni tesis etmeye çalışmaya devam edeceğini anlattı. Avramopulos, “Geçmişten bize miras basmakalıplara artık yer yok. Yüzyıllardır birçok çatışmaya ve acı mücadelelere sahne olan geniş komşu bölgemiz, her zaman en büyük tehdit olarak milliyetçilik tehdidi altında olmuştur. Bölgemizdeki işbirliği artık etraflıca düşünmeyi ve etki alanı geniş, önemli değişiklikler yapılmasını gerektiriyor” diye konuştu.

Diplomasiyle her türlü sürtüşmede çözüme gidilmesini çare olarak gördüğünü de vurgulayan Avramooulos, Yunanistan’ın yeni seçilen başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü siyasetçiler olarak ilişkilerde iyi komşuluk dönemine geçilmesi için cesur kararlar verebileceğini sözlerine ekledi.

(AA/VOA/FG)

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