Türkiye'ye İdlib çağrısı: Sözünüzü tutun

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zakharova, Suriye'nin İdlib bölgesinde terörle mücadele konusunda Türkiye'nin geçtiğimiz yıl verdiği sözleri tutmasını beklediklerini açıkladı. Zakharova, Ankara'nın daha fazla gayret göstermesini beklediklerini belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin önümüzdeki hafta Soçi'de İran ve Türkiye ile Suriye konusunu görüşecek.

Rusya ve Türkiye arasında 17 Eylül’de Rusya’nın Soçi kentinde varılan İdlib mutabakatına göre Moskova ve Ankara, Suriye'de gerginliğin azaltılması kapsamında silahlı muhalif güçlerin konuşlu bulunduğu İdlib'i çatışmasızlık bölgesi ilan etmişti.

Rusya ve Türkiye’nin garantör olduğu İdlib mutabakatına göre, silahlı radikal grupların ve ağır silahların bölgeden belirli bir mühlet dahilinde tamamen çıkarılması ve 15-20 km derinliğinde silahsızlandırılmış bir tampon bölge kurulması gerekiyordu.

Rusya, ılımlı muhaliflerin bölgeden çıkmasının ardından kentin tümüyle el Nusra gibi örgütlere bağlı militanlarının kontrolüne geçtiğini belirtiyor.