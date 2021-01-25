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Türkiye ve Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmelerin 61. turu sona erdi

25 Ocak 2021 Pazartesi 16:30
Türkiye ve Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmelerin 61. turu sona erdi
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İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İSTİKŞAFİ GÖRÜŞMELER 5 YIL ARADAN SONRA YAPILDI

Türkiye ile Yunanistan arasında 5yıl aradan sonra İstanbul'da yapılan istikşafi görüşmelerin 61. turu tamamlandı.

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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilen görüşmelere Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler-Denizcilik-Havacılık-Hudut Genel Müdürü Büyükelçi Çağatay Erciyes ve Denizcilik-Havacılık-Hudut Genel Müdür Yardımcısı Barış Kalkavan katılırken, Yunanistan'ı emekli Büyükelçi Pavlos Apostolidis, Dışişleri Bakanlığı Genel Müdürü Büyükelçi Aleksandros Kuyu ve Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri'nin Özel Kalem Müdürü İfigeniya Kanara temsil etti.

Görüşmede, daha önce yapılan 60 turda ele alınan konular değerlendirilerek, mevcut durum ve son gelişmeler ile geleceğe yönelik bu konularda atılabilecek adımlar ele alındı.

Taraflar, istikşafi görüşmelerin 61. turunda, bir sonraki görüşmenin Atina'da yapılması konusunda mutabık kaldı.

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Son Güncelleme: 25.01.2021 17:53
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