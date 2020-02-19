banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 15°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118888
ALTIN
314.095
DOLAR
6.0727
STERLİN
7.8954
EURO
6.5570
Koltuk Kazandı Sandalye Kaybetti
Koltuk Kazandı Sandalye Kaybetti
Sık sık yaptırılan bu kamuoyu yoklamalarını kim/ler yaptırıyor?
Sık sık yaptırılan bu kamuoyu...
Cumhurbaşkanlığı Kafa Kafaya
Cumhurbaşkanlığı Kafa Kafaya
Savcı istifa edince aklandı mı!
Savcı istifa edince aklandı mı!

Türkiye ve KKTC'nin üniversiteleri Pakistan'da tanıtıldı

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) üniversiteleri, Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Pakistan Direktörlüğünün düzenlediği fuarla tanıtıldı.

Türkiye ve KKTC'nin üniversiteleri Pakistan'da tanıtıldı

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) üniversiteleri, Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Pakistan Direktörlüğünün düzenlediği fuarla tanıtıldı.

19 Şubat 2020 Çarşamba 11:29
Türkiye ve KKTC'nin üniversiteleri Pakistan'da tanıtıldı
banner337

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) üniversiteleri, Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Pakistan Direktörlüğünün düzenlediği fuarla tanıtıldı.

Pakistan'ın İslamabad, Lahor ve Karaçi kentlerinde düzenlenecek Türk Eğitim Fuarı'nın İslamabad ayağı bugün yapılan açılışla başladı. 

banner317
TMV Sosyal Kültürel Faaliyet ve Rehberlik Daire Başkanı Hamza Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 350 bin yabancı öğrenci hedefi doğrultusunda Türk üniversitelerini Pakistan'da tanıttıklarını belirterek "Daha önce Tunus, Arnavutluk, Mali, Irak ve Sudan'da yaptığımız fuarlara 15 binin üzerinde öğrenci katılmıştı. Türk üniversiteleri kayıt koşulları, yurt imkanları ve diğer avantajlarıyla ilgi görüyor. Fuarlarımıza Avusturya, Almanya, Kazakistan ve Afganistan'da devam edeceğiz." diye konuştu. 

Pakistan'ın üç şehrinde 10 gün sürecek fuara 10 binin üzerinde ziyaretçi beklediklerini söyleyen Özdemir, "Geçtiğimiz yıllarda yaptığımız fuarlarda 600'ün üzerinde öğrencinin Türkiye'yi tercih etmesini sağladık. Bunun yanında TMV okullarında okuyanların da Türk üniversitelerini seçmelerini sağlıyoruz. Örnek olarak Mali'de yaptığımız fuar o ülkede bu alanda yapılan ilk fuardı. Malili öğrenciler hep Batı ülkelerini tercih ederken Türkiye bu yıl birinci tercihleri oldu." ifadelerini kullandı. 

Özdemir, halen Türkiye'de 172 bin yabancı öğrenci okuduğunu vurgulayarak "Fuarlarımızla bu sayının artmasını ümit ediyoruz. Gelen öğrencilere Türkiye'ye alışmaları için her türlü yardımı kurduğumuz kamplar ve rehberlik servislerimizle vereceğiz." dedi.

Türkiye ve KKTC'den özel ve devlet üniversitelerinin stantlar kurarak tanıtım yaptığı fuar şubat sonuna kadar Lahor, İslamabad ve Karaçi'de Pakistanlılarla buluşmaya devam edecek.

banner335
Son Güncelleme: 19.02.2020 14:42
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye’ye giriş yapan İranlı 5 yolcunun midesinden 3 kilo 385 gram eroin çıktı
Türkiye’ye giriş yapan İranlı 5 yolcunun midesinden 3 kilo 385 gram eroin çıktı
TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, üçüncü sondaj gemisinin alındığını açıkladı
TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, üçüncü sondaj gemisinin alındığını açıkladı
Türkiye’de bal görünümlü şurup üretimine yasak getirildi
Türkiye’de bal görünümlü şurup üretimine yasak getirildi
Türkiye'nin Doğu Akdeniz Politikası ve Libya Mutabakatı Washington'da anlatıldı
Türkiye'nin Doğu Akdeniz Politikası ve Libya Mutabakatı Washington'da anlatıldı
Suriye'nin kuzeyinden kaçan 3 PKK'lı terörist daha teslim oldu
Suriye'nin kuzeyinden kaçan 3 PKK'lı terörist daha teslim oldu
Trump: "İdlib için Cumhurbaşkanı Erdoğan ile beraber çalışıyoruz"
Trump: "İdlib için Cumhurbaşkanı Erdoğan ile beraber çalışıyoruz"
Osman Kavala Hakkında Gözaltı Kararı Verildi
Osman Kavala Hakkında Gözaltı Kararı Verildi
TC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: “İdlib'de Temel Çizgimiz Soçi Mutabakatına Geri Dönülmesi”
TC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: “İdlib'de Temel Çizgimiz Soçi Mutabakatına Geri Dönülmesi”
Türkiye'nin Nato Üyeliğinin 68. Yıl Dönümü
Türkiye'nin Nato Üyeliğinin 68. Yıl Dönümü
Gezi Parkı Olaylarına İlişkin Davada 9 Sanık Beraat Etti
Gezi Parkı Olaylarına İlişkin Davada 9 Sanık Beraat Etti

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim