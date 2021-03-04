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Türkiye Ticaret Bakanı Pekcan yarın KKTC’de temaslarda bulunacak

Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan beraberindeki geniş bir heyetle birlikte  çalışma ziyareti için yarın KKTC’ye gelecek.

04 Mart 2021 Perşembe 17:15
Türkiye Ticaret Bakanı Pekcan yarın KKTC’de temaslarda bulunacak
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Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan beraberindeki geniş bir heyetle birlikte  çalışma ziyareti için yarın KKTC’ye gelecek.

Ziyarete ilişkin bir açıklama yapan Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, “KKTC ile Türkiye arasında yapılan ticaretin önündeki engelleri kaldırmak ve gümrük mevzuatını aynileştirmek istiyoruz” dedi.

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Arıklı, bu ziyarette yapılacak yuvarlak masa toplantısında sektör temsilcilerinin de görüşlerini dile getireceklerini, yapılacak bu çalışma ziyareti sonrasında, önümüzdeki günlerde iki ülke arasında daha önce imzalanmış olan Kıyı Ticaret Anlaşmasının güncelleneceğini belirtti.

Türkiye Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ziyareti sırasında Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı ile yapacağı ikili görüşmenin yanısıra, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu, Başbakan Ersan saner tarafından da kabul edilecek.

Pekcan’a KKTC ziyaretinde bakanlık yetkililerinin yanısıra, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TİM Başkanı İsmail Gülle, TESK Başkanı Bendevi Palandöken, TESKOMB Başkanı Abdulkadir Akgül, MÜSİAD Başkanı Abruhrahman Kaan  ve TMB Başkanı Mithat Yenigün eşlik edecek.

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Son Güncelleme: 04.03.2021 18:28
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