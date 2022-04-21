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Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı, Kinder'ın bazı ürünleri için toplatma kararı aldı

Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Kinder markalı bazı ürünleri toplatma kararı aldı.

21 Nisan 2022 Perşembe 17:15
Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı, Kinder'ın bazı ürünleri için toplatma kararı aldı

Genel Müdürlüğün, Twitter hesabından paylaşılan açıklamada, Belçika'da üretilen Kinder markalı bazı ürünlerde tespit edilen salmonella bakterisine ilişkin sürecin ilk günden itibaren titizlikle takip edildiği belirtildi.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan denetimler sonucu alınan numunelerin analizlerinde salmonella tespitinin yapılmadığı kaydedilen paylaşımda, şu bilgilere yer verildi:

"Avrupa Birliği (AB) vakaya ilişkin güncel tespitleri bütün ülkelerle paylaşmaya devam etmektedir. Ülkemize Kinder markalı ürünlerle ilgili bildirim yapılmıştır. Bu kapsamda bahse konu ürünler (Kinder Schoco Bons) için Bakanlığımızca toplatma kararı alınmıştır. Tüketici sağlığının en üst düzeyde korunmasına yönelik resmi kontrollerimiz devam etmektedir."

Açıklamada, bildirim yapılan ve toplatma kararı verilen ürünlerin, "Kinder Schoco Bons"un, tavsiye edilen son tüketim tarihi 8 Temmuz 2022 olan "L329R03" nolu, yine aynı ürünün son tüketim tarihi 15 Temmuz 2022 olan "L336R03" nolu partileri olduğu ifade edildi.

10 ÜLKEDE VAKALARA RASTLANDI

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Belçika Gıda ve Tüketici Ürün Güvenliği Kurumu (FAVV), Kinder çikolata ürünlerinde salmonella bakterisi bulunan Ferrero şirketine ait fabrikayı önceki hafta geçici olarak kapattı.

Hollanda ve Belçika, Arlon kentindeki Ferrero çikolata fabrikasında üretilen tüm ürünlerin toplatılmasına karar verdi.

Ferrero firmasının, ilk olarak 15 Aralık'taki rutin kontroller sırasında, hammadde içeren bir tank filtresinde salmonella bakterisine rastlandığını açıklaması üzerine, Belçika makamları soruşturmayı derinleştirmişti.

15 Nisan itibarıyla İngiltere'de çoğu çocuk olmak üzere 70 salmonella vakasına rastlandı.

Forbes dergisinde yayınlanan 16 Nisan tarihli haberde, Kinder ürünlerinden 10 ülkede çoğu çocuk en az 150 kişinin etkilendiği bildirildi.

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Son Güncelleme: 21.04.2022 23:40
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