Türkiye Sahil Güvenlik Komutanlığı: “Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Ege Denizi'nden kaçak geçişleri durdurduk”

Yazılı açıklama yapan komutanlık, "kaçak göçmenlerin deniz geçişlerinin tehlikeli olması nedeniyle" geçişlere izin verilmeyeceğini belirtti.

Sahil Güvenlik Komutanlığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ve Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’nun takibiyle, kaçak göçmenlerin deniz geçişlerinin tehlikeli olması nedeniyle Ege Denizi’nden geçişlerine izin verilmiyor.



Tüm Türkiye’de ayrılmak isteyen kaçak göçmenlere müdahale etmeme prensibi uygulanırken bu yaklaşım hayati tehlike taşıması nedeniyle deniz geçişlerini kapsamıyor.Sahil Güvenlik birimleri denizden geçişleri, Jandarma ve Emniyet birimleri ise karadan denize çıkışları engellemek için olağan zamandan çok daha fazla gayret sarf ediyor.