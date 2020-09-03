Türkiye Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüsün Birinci Dalgasının İkincı Pikini Yaşıyoruz

Türkiye Sağlık Bakanı Koca, “Koronavirüsün birinci dalgasının ikinci pikini yaşıyoruz.” Dedi.

Koca, Toplum Bilim Kurulu ve Koronavinüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İnsan ve ünsiyet kelimelerinin aynı kökten geldiğini belirten Koca, insanın en büyük özelliğinin rahata da zorluğa da hızla adapte olması, ünsiyet kazanması olduğunu söyledi.

Koca, bu özelliğin insanın en güçlü yanı, bazen de duyarsızlığının ve başarısızlığının sebebi olduğunu ifade ederek, "Uzun bir süredir koronavirüs aramızda, öyle görünüyor ki bu konuya karşı zaman zaman duyarsız hale geliyoruz. Koronavirüsün birinci dalgasının ikinci pikini yaşadığımızı söyleyebilirim. Gelenek ve göreneklerimizin önemli parçalarından olan bayramlar ve düğünlerdeki hareketlilik ve dikkatsizliklerimiz bizi bu eşiğe getirdi." diye konuştu.

Halkın büyük çoğunluğunun, ilk günkü hassasiyetle koronavirüse karşı tedbirler almaya devam ettiğini vurgulayan Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"En azından koronavirüs için kaçınılmaz olan maske-mesafe ve temizlik şartlarına riayet ediyor. Ancak şurası unutulmamalıdır ki bir salgınla mücadelede toplumun her ferdinin aynı duyarlılığı göstermesi gerekir. Düğünler ve bayramlaşmalar da dahil olmak üzere bu mücadeleye bir istisna getiremeyiz, bir ara veremeyiz. Sizin karşınıza müjdeli haberlerle çıkmayı çok arzu ederdim. Ne var ki hastaların ve yitirdiğimiz canlarımızın sayısı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de tekrar artıyor."

Haziran sonrası başlayan yeni dönemin, tipik bir normalleşme süreci olmadığının altını sürekli çizmeye çalıştığını anlatan Koca, bundan böyle "kontrollü sosyal hayat"ın başladığını ve bunun kısıtların biraz esnediği bir dönem olduğunu söylediğini anımsattı.

Koca, "Bu dönem hayatımızın, sağlığımızı garanti edecek şekilde kısmen özgürleşmesi olmalıydı. Tedbirlerle özlemlerimizin sentezini yapabilmeliydik. Bu yeni dönemin, vatandaşımızın ferasetiyle iyi anlaşılacağını umduk. Eğer anlaşıldı ise gereğinin ne kadar yerine getirildiğini takdirlerinize bırakıyorum. Tatil yerlerinde, eğlence yerlerinde, çarşı, pazarda, törenlerde tedbirlere ne kadar uyulduğunu hep birlikte içimiz acıyarak görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"SALGIN ARTARAK DEVAM EDİYOR"

Düğünlerin, nişanların, sünnet törenlerinin, taziyelerin, yeni taziyelere kaynaklık eden yerler halini aldığına dikkati çeken Koca, "Salgın artarak devam ediyor. Virüs her geçen gün daha fazla insana bulaşıyor. Görüyorsunuz, her gün test sayımızı artırıyoruz. Açıkladığımız yeni hasta sayımız düşmüyor. Bu vakalardan dolayı ağır hastalık geçirenlerin, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı artıyor. Her gün bu sebeple vatandaşlarımız canlarından olmaya devam ediyor. Ülke genelinde farklılıklar olsa da hastanelerimizin yükü artıyor. Bütün bunlar, gerekli kaynak ve altyapıların yanında, titiz bir bakım, kesintisiz bir hizmet gerektiriyor." dedi.

Bu yüke hayallerin ötesinde omuz verenlerin olduğunun unutulmaması gerektiğini belirten Koca, şunları kaydetti:

"Kamuda esnek çalışma uygulamasına geçildiği, evden çalışmanın özendirildiği bu dönemde, gündüz ve gece göreve devam eden, aylardır evine gidemeyen, çocuğunu, eşini kucaklayamayan doktorlarımız, hemşirelerimiz ve her düzeyde sağlık personelimiz var. Evet, sağlık personelimiz mesleğe adım atarken, acı çekerek, hüzünlenerek, umutlanarak, sevinerek, acıları ve sevinçleri paylaşarak yaşayacağı bir hayata talip olduğunun bilincindedir. Doktorundan hasta bakıcısına kadar her aşamada sabır ve fedakarlık isteyen bir mesleğin mensubu olduğunu bilmektedir. Ancak bu fedakarlığını, sorumsuzca davranışlara feda etmek zorunda olmamalıdır.

Vatandaşlarımıza şüpheli vakalardan uzak durmasını tavsiye ederken, sağlık çalışanlarımız bütün mesailerini bulaştırıcı hastalarla birlikte geçirmektedir. Yoğun mesaileri geceyi gündüze, gündüzü geceye devşirmekte, kaderin mutsuz yüzü ile tanışmış insanların mutlu edilmesi uğruna kendi mutluluklarını feda edebilmektedirler."

Bakan Koca, "Şu ana kadar sağlık kuruluşlarımızda virüsün bulaşmasından kaçamayan 29 bin 865 çalışanımız oldu. Ne yazık ki 52 sağlık çalışanımızı da yitirdiklerimiz arasında ebediyete yolcu ettik. Tümüne Allah'tan rahmet diliyorum. Bu ortamda, sağlık kuruluşlarımızda hala şiddete başvuranların olması, sağlık personelimizin menfur saldırılara muhatap olması içimizi acıtıyor, şevkimizi kırıyor." ifadelerini kullandı.

RİSKİ İLLER

Salgının seyrine ilişkin Koca, "Ülke genelinde durum kontrol altında. İstanbul'da Trakya'da ve Ege Bölgesi'nde ciddi bir artış yok. Orta Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da maalesef bir artış var. Son dönemde artışın en fazla olduğu illerin başında Ankara geliyor. Yer yer Mardin, Gaziantep, Şanlıurfa ve Batman gibi bazı illerimizde hızlı hasta artışlarına bağlı hastane sıkıntısı yaşandı. Hızlı müdahale ile sorunlar aşılmaktadır. Diyarbakır gibi bazı illerimizde yakın çalışmalarımız sürdürülmektedir." bilgisini verdi.

Hasta sayısını Gaziantep'te yüzde 52, Şanlıurfa'da yüzde 59, Diyarbakır'da yüzde 49, Mardin'de yüzde 61 aşağı çekmeyi başardıklarını ifade eden Koca, Konya'da kısmen kontrol altına alındığını, Ankara, İstanbul, İzmir Bursa, Erzurum, Sivas, Kayseri'nin halen yüksek riskli iller arasında bulunduğunu belirtti.

Bakan Koca, virüsün gücünü kaybetmediğini vurgulayarak, "Rakamlar bize ölüm ve ağır vaka sayısının arttığını söylüyor. Özellikle ağır vaka sayısını azaltmamız gerekiyor. Risk burada. Mücadelemizin temel hedefi de bunu önlemeye yönelik." dedi.

Sorunun küresel, mücadelenin ulusal olduğunu ifade eden Koca, yöntemlerde benzerlik olsa da her ülkenin kendi mücadelesini kendi şartlarında verdiğini kaydetti.

Bakan Koca, Bilim Kurulunun bu dönemde karar süreçlerinde rehberlik yaptığına işaret ederek, "Araştırma ve görüşleriyle bazen tavsiye, zaman zaman da uyarılarını yaptı. Ülke olarak aldığımız kararlarda, uyguladığımız tedbirlerde yol gösterici oldu. Görev alan tüm bilim adamlarımıza müteşekkirim." ifadesini kullandı.

"SALGININ KONTROLDEN ÇIKTIĞINI ASLA SÖYLEYEMEYİZ"

Bir gazetecinin "Bilim Kurulu üyelerinin tavsiyeleri dikkate alınmıyor mu?" sorusuna Koca, Bilim Kurulunun bir tavsiye kurulu olduğunu ve kurulun tavsiyelerine uymak için şimdiye kadar bir gayret içinde olunduğunu dile getirdi.

"Salgın kontrolden çıktı mı?" sorusu üzerine Koca, "Salgının kontrolden çıktığını asla söyleyemeyiz ama tedbirlere uyum noktasında, üzerimize düşeni yapma konusunda hassasiyet göstermezsek, sonucu farklı olabilir. Özellikle bazı illerimizde bu durumun daha belirgin olduğunu görüyoruz. Bu Ankara için özellikle söylenebilecek bir durum. Konya'nın biraz stabil bir duruma geldiğini, Kayseri'de ve bazı illerimizde bu artışın devam ettiğini görüyoruz fakat kontrol dışına çıktığını asla söyleyemeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

"KISITLI BİR ŞEKİLDE EĞİTİMİN DEVAMI YAKLAŞIMIMIZ VAR"

Koca, "Kısıtlı bir şekilde eğitimin devamı yaklaşımımız var. Hazırlık, birinci, ikinci sınıf ve 8-12 ile ilgili düzenlemeyi gelecek hafta konuşuruz. Daha çok birinci sınıfların alışması açısından '2 gün devam, 5 gün okula gitmeme' şeklinde bir uygulama gündeme gelebilir." şeklinde konuştu.