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Türkiye Sağlık Bakanı Koca, bir hastada “maymun çiçeği“ tespit edildiğini bildirdi

30 Haziran 2022 Perşembe 10:45
Türkiye Sağlık Bakanı Koca, bir hastada “maymun çiçeği“ tespit edildiğini bildirdi

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de bir hastada maymun çiçeği hastalığı tespit edildiğini, bağışıklık sistemi yetersizliği olan 37 yaşındaki hastanın tecrit edildiğini bildirdi.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bir hastamızda maymun çiçeği hastalığı tespit edildi. Hasta 37 yaşında, bağışıklık sistemi yetersizliği var. Kendisi tecrit edilmiş durumda. Temaslı takibi yapıldı, başka bir vakaya rastlanmadı. Bilindiği gibi bu hastalık solunum yoluyla değil yakın fiziksel temasla bulaşıyor." ifadelerini kullandı.

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Son Güncelleme: 30.06.2022 10:57
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