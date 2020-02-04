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Türkiye nüfusu 83 milyonu geçti

Türkiye'nin nüfusu, 2019'da bir önceki yıla göre 1 milyon 151 bin 115 kişi artarak 83 milyon 154 bin 997 kişi olurken, yıllık nüfus artışı binde 13,9'a geriledi.

Türkiye nüfusu 83 milyonu geçti

Türkiye'nin nüfusu, 2019'da bir önceki yıla göre 1 milyon 151 bin 115 kişi artarak 83 milyon 154 bin 997 kişi olurken, yıllık nüfus artışı binde 13,9'a geriledi.

04 Şubat 2020 Salı 07:35
Türkiye nüfusu 83 milyonu geçti

TÜRKİYE'NİN NÜFUSU, 2019'DA BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE 1 MİLYON 151 BİN 115 KİŞİ ARTARAK 83 MİLYON 154 BİN 997 KİŞİYE ULAŞTI

2018'DE BİNDE 14,7 OLAN YILLIK NÜFUS ARTIŞ HIZI, 2019'DA BİNDE 13,9'A DÜŞTÜ

Türkiye'nin nüfusu, 2019'da bir önceki yıla göre 1 milyon 151 bin 115 kişi artarak 83 milyon 154 bin 997 kişi olurken, yıllık nüfus artışı binde 13,9'a geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ''Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2019 Sonuçları''nı açıkladı.

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Buna göre, 2018 yılı itibarıyla 82 milyon 3 bin 882 kişi olan ülke nüfusu, 1 milyon 151 bin 115 kişi artarak geçen yıl 83 milyon 154 bin 997 kişiye ulaştı.

Erkek nüfusun oranı yüzde 50,2 (41 milyon 721 bin 136 kişi), kadın nüfusun oranı yüzde 49,8 (41 milyon 433 bin 861 kişi) olarak kaydedildi. 

Yıllık nüfus artış hızı, 2018'de binde 14,7 iken 2019'da binde 13,9'a geriledi.

İl ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin oranı 2018'deki yüzde 92,3'lük orandan 2019'da yüzde 92,8'e yükseldi.

Belde ve köylerde yaşayanların oranı ise yüzde 7,2'ye düştü.

Son Güncelleme: 04.02.2020 14:02
Anahtar Kelimeler:
TürkiyeNüfus
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