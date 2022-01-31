Türkiye'nin turizm istatistikleri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılının 4. çeyreğine ve yılın geneline ilişkin turizm istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, turizm geliri, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 103 artarak 24 milyar 482 milyon 332 bin dolara çıktı. Geçen yılki gelirin 19 milyar 679 milyon 915 bin doları kişisel harcamalar, 4 milyar 802 milyon 417 bin doları da paket tur harcamaları oluşturdu.

Bu dönemde kişi başına ortalama gecelik harcama 66 dolar, yabancıların ortalama gecelik harcaması 73 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların ortalama gecelik harcaması 50 dolar oldu.

Türkiye'den çıkış yapan ziyaretçi sayısı, 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 85,5 artarak 29 milyon 357 bin 463 kişiye yükseldi. Bunların yüzde 81,5'ini (23 milyon 940 bin 21 kişi) yabancılar, yüzde 18,5'ini ise (5 milyon 417 bin 442 kişi) yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

Turizm gideri yüzde arttı

Geçen yıl turizm gideri, bir önceki yıla göre yüzde 67,7 artarak 1 milyar 851 milyon 922 bin dolara çıktı. Bunun 1 milyar 819 milyon 811 bin dolarını kişisel, 32 milyon 111 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Söz konusu yılda yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yıla göre yüzde 22,1 artarak 2 milyon 738 bin 340 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 676 dolar olarak gerçekleşti.

Turizm geliri geçen yılın 4'üncü çeyreğinde yüzde 95 arttı

Turizm geliri, geçen yılın 4'üncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 95 artarak 7 milyar 631 milyon 374 bin dolar oldu. Turizm gelirinin (cep telefonu dolaşım ve marina hizmet harcamaları hariç) yüzde 80,1'i yabancı ziyaretçilerden, yüzde 19,9'u ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi.

Seyahatlerini kişisel veya paket tur ile organize eden ziyaretçilerin bu çeyrekte yaptığı harcamaların 5 milyar 883 milyon 106 bin dolarını kişisel harcamalar, 1 milyar 748 milyon 268 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Geçen yılın 4'üncü çeyreğinde tüm harcama türleri bir önceki yılın aynı çeyreğine göre arttı. Paket tur harcamalarında Türkiye'ye kalan pay yüzde 202,5, tur hizmetleri harcaması yüzde 162,4, spor, eğitim, kültür harcaması yüzde 143,5 yükseldi. Yıllık olarak değerlendirildiğinde ise en çok artış tur hizmetleri harcamalarında oldu.

Söz konusu çeyrekte yabancıların ortalama gecelik harcaması 72 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların ortalama gecelik harcaması ise 43 dolar olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'den çıkış yapan ziyaretçi sayısı, geçen yılın son çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 97,5 artarak 9 milyon 50 bin 112 kişi oldu. Bunların yüzde 83'ünü (7 milyon 511 bin 28 kişi) yabancılar, yüzde 17'sini ise (1 milyon 539 bin 84 kişi) yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

Bu çeyrekte gelen yabancı ziyaretçilerin yüzde 68,6'sı "gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler" amacıyla ülkeyi ziyaret etti. İkinci sırada yüzde 16,9 ile "akraba ve arkadaş ziyareti", üçüncü sırada ise yüzde 5,2 ile "alışveriş" yer aldı.

Kişi başı ortalama harcama ise 586 dolar oldu

Yurt dışı ikametli vatandaşlar ise Türkiye'ye yüzde 66,4 ile en çok "akraba ve arkadaş ziyareti" amacıyla geldi.

Söz konusu çeyrekte, yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 301,6 artarak 1 milyon 188 bin 803 kişi oldu. Bu kişilerin turizm gideri, geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 276,4 artarak 696 milyon 183 bin dolara çıktı. Bunun 677 milyon 89 bin dolarını kişisel, 19 milyon 94 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Kişi başı ortalama harcama ise 586 dolar olarak gerçekleşti.