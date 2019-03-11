Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 18°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
101770
ALTIN
226.598
DOLAR
5.4332
STERLİN
7.0629
EURO
6.1110
Kıbrıslı Türkler Limasola aktı
KIBRISLI TÜRKLER LİMASOLA AKTI
Erhürman'a ciddi uyarı!
ERHÜRMAN'A CİDDİ UYARI!
Cumhurbaşkanı Akıncı'dan Tavuri'ye başsağlığı
AKINCI'DAN TAVURİ'YE BAŞSAĞLIĞI
Trafik canavarı can almaya devam ediyor
TRAFİK CANAVARI CAN ALMAYA DEVAM...
banner282

Türkiye'nin ilk 'siyahi başkanı' olmak için yarışıyor

Türkiye'nin ilk 'siyahi başkanı' olmak için yarışıyor

11 Mart 2019 Pazartesi 09:41
Türkiye'nin ilk 'siyahi başkanı' olmak için yarışıyor

Kökeni Sudan'ın Dinka kabilesine dayanan siyahi iş adamı Mesut Mercan, Demokrat Parti'nin Selçuk Belediye Başkan adayı oldu.

AA İzmir Bölge Müdürlüğünü ziyaret ederek, projelerini anlatan Mesut Mercan (47), atalarının Sudan'ın Dinka kabilesine mensup olduğunu, 400 yıl önce Anadolu topraklarına geldiklerini, Afrikalı Türklerin son temsilcileri olarak İzmir'de şimdi geniş bir aileye sahip olduklarını belirtti.

Babasının işi için gittikleri Trablusgarp'ta dünyaya geldiğini, gençlik yıllarını mankenlik yaparak ve amatör ligde futbol oynayarak geçirdiğini, sonra da ticaret ile uğraştığını anlatan Mercan, 4 asırdır vatan bildikleri topraklara şimdi ataları gibi hizmet etmek istediğini söyledi.

Mercan, ailesinin bir dönem yaşadığı, hala akrabalarının bulunduğu Selçuk ilçesinde belediye başkan adayı gösterildiği için mutlu olduğunu dile getirdi.

Afrika ile sosyo kültürel ve ticari ilişkileri geliştirmeyi hedeflediğini vurgulayan Mercan, "Afrika'da 56 ülke, 2 milyara yakın nüfus var, verimli topraklar var. Bunların iyi değerlendirilmesi gerekiyor. Selçuk benim ata toprağım. Bu olanakları Selçuk için en iyi şekilde değerlendirmek istiyorum." dedi.

Mercan, seçimlerde siyahi ten renginin bir avantaj olduğunu belirterek, "Ben seçilirsem dünyanın gözü İzmir'e, Selçuk'a çevrilecek. Türkiye tarihinde ilk siyahi kökenli Türk milliyetçisi bir belediye başkan adayı, bir de belediye başkanı olduğumu düşünün."

Afrika'ya aracısız ihracat yapılmasını sağlayacağını, turizmi geliştirmek için çalışacağını da anlatan Mercan, atalarının bu topraklara iz bıraktığını, kendisinin de hizmetleriyle iz bırakanlardan olmak istediğini vurguladı.

Mesut Mercan, çevre, ulaşım, altyapı, kültürel projeleriyle Selçuk'u geliştirmeyi hedeflediklerini, Afrikalılar ve Selçukluları buluşturma, Dana Bayramı kutlamaları, festival düzenleme, bisiklet yolu oluşturma, çöp ayrıştırma gibi çalışmaları öncelikle uygulamaya alacaklarını da sözlerine ekledi. 

Anahtar Kelimeler:
Mesut Mercan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Thy İstanbul Havalimanı’na Taşınma Nedeniyle 6 Nisan Saat 02.00 İtibarıyla Atatürk Havalimanı'ndaki Tüm Tarifeli Uçuşlarına Son Veriyor
Thy İstanbul Havalimanı’na Taşınma Nedeniyle 6 Nisan Saat 02.00 İtibarıyla Atatürk Havalimanı'ndaki Tüm Tarifeli Uçuşlarına Son Veriyor
Hurda araçtan kardeşi için 'üstü açık römork' yaptı
Hurda araçtan kardeşi için 'üstü açık römork' yaptı
THY 6 Nisan'da Atatürk Havalimanı'na veda ediyor
THY 6 Nisan'da Atatürk Havalimanı'na veda ediyor
Uçak Yolculuğunda En Çok Karşılaşılan Hava Olayı: Türbülans
Uçak Yolculuğunda En Çok Karşılaşılan Hava Olayı: Türbülans
“Doğal yağ kilo aldırmaz“
“Doğal yağ kilo aldırmaz“
Dönmez:
Dönmez: "doğal Gazda Arz Güvenliği Sorununu Kökünden Tarihe Gömeceğiz"
Göbeklitepe'nin maketi Cannes'da görücüye çıkacak
Göbeklitepe'nin maketi Cannes'da görücüye çıkacak
Uluçay: “spor Ambargosunun Kalkması İçin Verilen Uğraş Sabırla Yürünmesi Gereken Bir Yol”
Uluçay: “spor Ambargosunun Kalkması İçin Verilen Uğraş Sabırla Yürünmesi Gereken Bir Yol”
Test
Test
TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guterres ile görüştü
TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guterres ile görüştü

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim