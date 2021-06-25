banner386
banner365
banner382
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Devlete güvensizliği tırmandırıyorlar
Devlete güvensizliği tırmandırıyorlar
Sağlıkta iletişim kopuklukları ve kaçınılmaz sonucu
Sağlıkta iletişim kopuklukları ve kaçınılmaz...
Ankara, Sucuoğlu’nu istemiyor mu?
Ankara, Sucuoğlu’nu istemiyor mu?
25 Haziran 2021 Cuma gündemi
25 Haziran 2021 Cuma gündemi
banner376

Türkiye'nin ilk doğal gaz depolama gemisi Ertuğrul Gazi hizmete girdi

25 Haziran 2021 Cuma 18:15
Türkiye'nin ilk doğal gaz depolama gemisi Ertuğrul Gazi hizmete girdi
banner337

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI FATİH DÖNMEZ: "110 MİLYON METREKÜP DEPOLAMA VE 28 MİLYON METREKÜP GAZLAŞTIRMA KAPASİTESİYLE ERTUĞRUL GAZİ, ARZ GÜVENLİĞİMİZE ÖNEMLİ BİR ESNEKLİK KAZANDIRACAK" 

"ERTUĞRUL GAZİ'NİN İLK GAZ DOLUM OPERASYONUNU, YANİ GEMİDEN GEMİYE LNG TRANSFERİNİ DE ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA SALI GÜNÜ, 29 HAZİRAN'DA GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin hizmete alınan ilk doğal gaz depolama gemisi Ertuğrul Gazi'nin ilk sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) transferini 29 Haziran Salı günü gerçekleştireceğini söyledi.

Dönmez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı Hatay Stadı, BOTAŞ Ertuğrul Gazi Yüzer Depolama ve Gazlaştırma Tesisi Hizmete Alımı, MOBSAN Sanayi Sitesi ve yapımı tamamlanan diğer projelerin açılış törenine iştirak etti.

Törene, Dörtyol ilçesindeki Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) Dörtyol FSRU Terminali'nden bağlanan Dönmez, Türkiye'nin doğal gaz arz güvenliğine katkı sağlayacak Ertuğrul Gazi FSRU gemisinin Türkiye'ye ve millete hayırlar getirmesini diledi.

Dönmez, Türkiye'nin büyüyüp güçlendiğini ve her geçen gün 100 yıllık hedeflere emin adımlarla ilerlediğini belirterek şöyle devam etti:

"Ortaya koyduğunuz vizyonla büyüyen Türkiye’nin enerjisini sağlamak için enerji ve tabii kaynakların her alanında güçlü ve güvenilir bir altyapıyı inşa ediyoruz. Artan enerji talebimize rasyonel ve teknolojik çözümler üreterek geleceğe uzanan bir enerji politikası geliştiriyoruz. Bu anlayışın eseri olan ve bugün resmi açılışını gerçekleştireceğimiz Ertuğrul Gazi FSRU gemimizle doğal gaz arz güvenliğimize önemli bir halka daha ekliyoruz. Dünyada 18 ülkenin sahip olduğu FSRU gemilerinden ilkini yine sizlerin teşrifleriyle İzmir Aliağa'da 2016'nın sonunda devreye almıştık. 2 yıllık bir çalışmanın ardından bugün de Ertuğrul Gazi FSRU gemimizi Hatay Dörtyol'da hizmete almanın sevincini yaşıyoruz. 110 milyon metreküp depolama ve 28 milyon metreküp gazlaştırma kapasitesiyle Ertuğrul Gazi, arz güvenliğimize önemli bir esneklik kazandıracak."

Geminin boyunun 295, eninin 46, yüksekliğinin de 63 metre olduğunu ifade eden Dönmez, Ertuğrul Gazi'nin neredeyse 3 futbol sahası büyüklüğünde olduğunu dile getirdi.

Bakan Dönmez, Ertuğrul Gazi'nin, mevcut gazlaştırma hacmiyle dünyadaki mevcut FSRU'lar içinde en fazla gazlaştırma kapasitesine sahip üst segment bir gemi olduğu bilgisini verdi.

banner341
 İLK GAZ DOLUM OPERASYONU 29 HAZİRAN'DA GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Gemiyi, sisteme hızlı entegre olması ve yüksek mobilitesi sayesinde ihtiyaç duyulan bölgeye hızla sevk edeceklerini belirten Dönmez, "Böylece tüketimin yoğun olduğu bölgelerde hızlı bir şekilde yeni kaynak noktaları oluşturacağız. Ertuğrul Gazi'nin ilk gaz dolum operasyonunu, yani gemiden gemiye LNG transferini de önümüzdeki hafta salı günü, 29 Haziran'da gerçekleştireceğiz." dedi.

Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) ve TürkAkım gibi uluslararası boru hatlarında kaynak ülke ve güzergah çeşitliliğini artırdıklarını ifade eden Dönmez, FSRU, LNG ve yer altı doğal gaz depolama tesisleriyle de sistemin işleyişini garanti altına alacak doğal gazı depoladıklarını bildirdi.

Dönmez, büyük ve güçlü Türkiye vizyonuna her gün bir adım daha yaklaştıklarını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Günlük 359 milyon metreküpe ulaşan günlük gaz girişimiz ve 4,5 milyar metreküplük depolama kapasitemiz sayesinde geçtiğimiz kışı hiçbir sorun yaşamadan atlattık. 19 Ocak günü 272 milyon metreküpe, 20 Ocak günü de 280 milyon metreküpe ulaşan tüm zamanların doğal gaz tüketim rekorunu bu sayede hiçbir kesintiye ya da kısıntıya gitmeden karşıladık. Ertuğrul Gazi sadece devasa yapısıyla değil, sahip olduğu çevreci özellikleriyle de benzerlerinden ayrılıyor. Gemimiz gazlaştırma operasyonunda deniz suyu yerine, 'Glikol Water' adı verilen özel bir sıvıyı kullanıyor. Böylece deniz suyuyla temas etmeden bütün operasyonu kendi özel teknolojisiyle yürütüyor. İnanıyorum ki Türkiye'nin yarınlarına bırakacağımız bu tür kalıcı eserlerle büyük ve güçlü Türkiye vizyonuna her gün bir adım daha yaklaşacağız."

Dönmez, kendilerine her projede destek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Ertuğrul Gazi gemisinin Türkiye'ye kazandırılmasında emeği geçen Bakanlık ve BOTAŞ yöneticileriyle burada emek harcayan bütün çalışanlara teşekkür etti.

Konuşmanın ardından Bakan Dönmez ve AK Parti Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu ile diğer katılımcılar tesisin açılış kurdelesini kesti.

Bu sırada çevredeki römorklar su jeti yaptı, geminin kornası çalındı.

Öte yandan, Bakan Dönmez pilot römorkör ile etrafını gezdiği gemiye çıkarak yetkililerden bilgi aldı.

banner360
Son Güncelleme: 25.06.2021 18:48
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Marmara'da toplanan müsilaj miktarı 6 bin metreküpü geçti
Marmara'da toplanan müsilaj miktarı 6 bin metreküpü geçti
Kanal İstanbul'un uzunluğu 45 kilometre olacak
Kanal İstanbul'un uzunluğu 45 kilometre olacak
TURKOVAC "Alfa" varyantına karşı etkili
TURKOVAC "Alfa" varyantına karşı etkili
Türkiye'de 5 bin 703 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 59 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 5 bin 703 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 59 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de uygulanan Kovid-19 aşı miktarı 45 milyon dozu aştı
Türkiye'de uygulanan Kovid-19 aşı miktarı 45 milyon dozu aştı
Türkiye’de son 24 saatte 5 bin 809 kişinin testi pozitif çıktı, 65 kişi hayatını kaybetti
Türkiye’de son 24 saatte 5 bin 809 kişinin testi pozitif çıktı, 65 kişi hayatını kaybetti
TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Başbakanı Saner ile ortak basın açıklaması yaptı
TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Başbakanı Saner ile ortak basın açıklaması yaptı
Türkiye’de üretilen Kovid-19 aşısına “TURKOVAC” adı verildi
Türkiye’de üretilen Kovid-19 aşısına “TURKOVAC” adı verildi
TC Sağlık Bakanı Koca, dün 1 milyon 195 bin 426 doz aşı yapıldığını duyurdu
TC Sağlık Bakanı Koca, dün 1 milyon 195 bin 426 doz aşı yapıldığını duyurdu
Erdoğan'dan müjde!
Erdoğan'dan müjde!

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim