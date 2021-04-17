banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Seçim gecikirse gökten para mı yağacak?
Seçim gecikirse gökten para mı...
Silkinin kendinize gelin!
Silkinin kendinize gelin!
Hiçleştirilişimiz hiçten olacak
Hiçleştirilişimiz hiçten olacak
Niye rahatsız oldular!
Niye rahatsız oldular!
banner376

Türkiye'nin hibe ettiği 10 bin doz Kovid-19 aşısı Bosna Hersek'e ulaştı

Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hibe ettiği 10 bin doz Sinovac aşısı Bosna Hersek'e ulaştı.

17 Nisan 2021 Cumartesi 15:15
Türkiye'nin hibe ettiği 10 bin doz Kovid-19 aşısı Bosna Hersek'e ulaştı
banner337

AŞILAR, ÜLKENİN AŞILAMA PROGRAMINDA ÖNCELİK TANINMAYAN GÜVENLİK KURUMLARI ÇALIŞANLARINA UYGULANACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 28 Mart'ta 30 bin doz Sinovac aşının gönderildiği ülkeye ilaveten hibe edilen Kovid-19 aşıları, ambulans uçakla başkentteki Uluslararası Saraybosna Havalimanı'na ulaştı.

Bosna Hersek Güvenlik Bakanı Selmo Cikotic, havalimanında yaptığı açıklamada, Türk halkına ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya teşekkür ederek söz konusu aşıların güvenlik kurumlarında görev yapanların aşılanması için kullanılacağını söyledi.

Bosna Hersek makamlarının hazırladığı aşılama programında güvenlik güçlerine öncelik tanınmadığını aktaran Cikotic, Türkiye'ye yaptığı resmi çalışma ziyareti kapsamında 5 Nisan'da Bakan Soylu ile görüşerek güvenlik kurumları için aşı talep ettiğini ifade etti.

Türkiye'nin zor zamanlarında Bosna Hersek'in yanında olduğunu bir kez daha kanıtladığını belirten Cikotic, "Bu şekilde bir yandan güvenlik güçlerimizin işlerini daha iyi yapmasını sağlarken diğer yandan da iki ülke arasında güvenlik alanındaki iş birliğini de güçlendirmiş oluyoruz." dedi.

banner341
Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin de Türkiye'nin Bosna Hersek'e salgının başında da tıbbi malzeme yardımında bulunduğunu anımsattı.

Bosna Hersek'e geçen hafta bir miktar ilaç gönderildiğini aktaran Girgin, "Bosna Hersek ile sadece lafta değil icraatta da dost, kardeş olduğumuzu gösteriyoruz. Komşuluğumuzu gösteriyoruz. Bu desteğimiz her zaman devam edecektir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyelerinin 16 Mart'ta gerçekleştirdiği Ankara ziyareti sırasında ülkeye 30 bin doz aşı gönderme sözü vermiş, aşılar 28 Mart'ta Saraybosna'ya ulaştırılmıştı.

Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında da 1 milyon 232 bin doz aşı sipariş eden Bosna Hersek'in aşı tedarikinde yaşanan aksamalar ülkede hükümet karşıtı protestolara neden oluyor.

Yaklaşık 3,5 milyon nüfuslu Bosna Hersek'te, salgının başından bu yana 188 bin 994 kişide Kovid-19 tespit edilirken 7 bin 788 kişi de virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

banner360
Son Güncelleme: 17.04.2021 15:27
Anahtar Kelimeler:
PandemiAşıCovid19Bosna HersekTürkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
THY Genel Müdürü Coronavirüse yenik düştü
THY Genel Müdürü Coronavirüse yenik düştü
Türkiye'nin AB'de tescilli coğrafi işareti 7'ye çıktı
Türkiye'nin AB'de tescilli coğrafi işareti 7'ye çıktı
Oktay'dan KKTC Anayasa Mahkemesinin Kur'an Kurslarına ilişkin kararına tepki
Oktay'dan KKTC Anayasa Mahkemesinin Kur'an Kurslarına ilişkin kararına tepki
Türkiye'de 63 bin 82 kişinin kovid-19 testi pozitif çıktı, 289 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 63 bin 82 kişinin kovid-19 testi pozitif çıktı, 289 kişi yaşamını yitirdi
TC Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan KKTC Anayasa Mahkemesinin Kur'an kurslarına ilişkin kararına tepki
TC Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan KKTC Anayasa Mahkemesinin Kur'an kurslarına ilişkin kararına tepki
AK Parti Grup Başkanvekili Turan'dan “128 milyar dolarlık rezervin eridiği“ iddialarına cevap
AK Parti Grup Başkanvekili Turan'dan “128 milyar dolarlık rezervin eridiği“ iddialarına cevap
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten KKTC'de Kur'an-ı Kerim eğitim öğretiminde yetki tartışmasına ilişkin değerlendirme
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten KKTC'de Kur'an-ı Kerim eğitim öğretiminde yetki tartışmasına ilişkin değerlendirme
Çavuşoğlu: "Dendias kabul edilemez ithamlarda bulundu"
Çavuşoğlu: "Dendias kabul edilemez ithamlarda bulundu"
Türkiye’de 61 bin 400 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 297 kişi hayatını kaybetti
Türkiye’de 61 bin 400 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 297 kişi hayatını kaybetti
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ı kabul etti
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ı kabul etti

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim