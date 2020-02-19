banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 14°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
120201
ALTIN
314.129
DOLAR
6.0735
STERLİN
7.9002
EURO
6.5624
Koltuk Kazandı Sandalye Kaybetti
Koltuk Kazandı Sandalye Kaybetti
Sık sık yaptırılan bu kamuoyu yoklamalarını kim/ler yaptırıyor?
Sık sık yaptırılan bu kamuoyu...
Cumhurbaşkanlığı Kafa Kafaya
Cumhurbaşkanlığı Kafa Kafaya
Savcı istifa edince aklandı mı!
Savcı istifa edince aklandı mı!

Türkiye'nin Doğu Akdeniz Politikası ve Libya Mutabakatı Washington'da anlatıldı

Çağatay Erciyes: “Türkiye’nin Doğu Akdeniz’le ilgili politikası milli bir politikadır. Meclis’teki tüm partiler bu politikayı desteklemektedir."

Türkiye'nin Doğu Akdeniz Politikası ve Libya Mutabakatı Washington'da anlatıldı

Çağatay Erciyes: “Türkiye’nin Doğu Akdeniz’le ilgili politikası milli bir politikadır. Meclis’teki tüm partiler bu politikayı desteklemektedir."

19 Şubat 2020 Çarşamba 07:35
Türkiye'nin Doğu Akdeniz Politikası ve Libya Mutabakatı Washington'da anlatıldı
banner337

TC Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler ve Denizcilik-Havacılık-Hudut Genel Müdürü Büyükelçi Çağatay Erciyes, “Türkiye’nin Doğu Akdeniz’le ilgili politikası milli bir politikadır. Meclis’teki tüm partiler bu politikayı desteklemektedir." dedi. 

Türk Miras Vakfı'nın Washington'da düzenlediği "Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de Denizcilik Sınırları ve Enerji Konusundaki Dış Politikası" başlıklı paneline Erciyes ve Jamestown Vakfı Başkanı GlennHoward konuşmacı olarak katıldı. 

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki geçmişi ve Kıbrıs Türklerinin hakları konusunda detaylı bir sunum yapan Erciyes, bölgede Türkiye ve KKTC'li Türklerin dışlandığı bir çözümün uygulanabilir olamayacağını vurguladı. 

Türkiye ve Libya arasında Doğu Akdeniz'de deniz yetki alanlarının belirlenmesine yönelik imzalanan mutabakat hakkında da dinleyicilere bilgi veren Erciyes, "Bu muhtıra ile çizilen sınırlar, Türkiye'nin kıta sahanlığını yansıtmaktadır. Ayrıca bu muhtıra sadece Türkiye'nin haklarını değil, Libya'nın da haklarını ve çıkarlarını korumaktadır. Libya'nın, Yunanistan'ın bölgedeki açık deniz eylemlerinden memnun olmadığını biliyoruz." diye konuştu. 

Erciyes, KKTC'nin birçok ülke tarafından tanınmıyor olmasına rağmen, kimsenin Kıbrıslı Türklerin Doğu Akdeniz'deki haklarını reddedemeyeceğini de söyledi. 

"KIBRIS TÜRKLERİNİN HAKLARINI SAHADA KORUYORUZ"

Öte yandan Erciyes, Türkiye’nin Washington Büyükelçiliğinde Türk ve yabancı basın mensuplarıyla Büyükelçi Serdar Kılıç'ın da katıldığı bir başka toplantıda ise Doğu Akdeniz’deki hidrokarbonla ilgili faaliyetleri anlattı.

banner317
Erciyes, Ankara’nın bu süreçteki tüm adımlarını uluslararası hukuktan doğan meşru adımlara dayalı olarak attığını belirterek, “Türkiye’nin Doğu Akdeniz’le ilgili politikası, milli bir politikadır. Meclis’teki tüm partiler bu politikayı desteklemektedir. 2 sondaj 2 tane de araştırma gemimiz Türkiye’nin ve Kıbrıs’taki Türklerin haklarını sahada korumaktadır.” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetlerine yönelik ABD ve AB’den gelen bazı tepkilerle ilgili olarak da Erciyes, “Bu konuda Türkiye’yi suçlamak doğru değil. Yaptığımız şey kendi haklarımızı korumaktır. Hem Türkiye’nin hem de Kıbrıslı Türklerin haklarını koruma konusunda kararlıyız.” ifadelerini kullandı.

 "ABD'NİN RUMLARI KAYIRAN TASARILARI GELENEKSEL YAKLAŞIMINA UYMUYOR"

Erciyes, ABD Kongresinde kabul edilen ve Doğu Akdeniz ile ilgili Güney Kıbrıs Rum Yönetimini (GKRY) kayıran bazı tasarıların ise ABD’nin ihtilaflı konulardaki geleneksel “nötr kalma” yaklaşımına uymadığını belirtti. Erciyes, söz konusu tasarılarda GKRY’ye silah ambargosunun kaldırılması gibi maddelerin ise kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Türkiye’nin Libya ile deniz yetki alanlarına ilişkin yaptığı anlaşmanın da tescil işlemleri için BM'ye gönderildiğini hatırlatan Erciyes, "Bu anlaşmayı oradaki meşru hükümetle yaptık, sadece biz değil başka ülkeler de bu tür anlaşmaları yaptılar. Libya’da hangi hükümet iş başında olursa olsun anlaşma, Libya halkının yararınadır." dedi.

banner335
Son Güncelleme: 19.02.2020 11:51
Anahtar Kelimeler:
Türkiyenin Doğu Akdeniz Politikası Ve Libya Mutabakatı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Suriye'nin kuzeyinden kaçan 3 PKK'lı terörist daha teslim oldu
Suriye'nin kuzeyinden kaçan 3 PKK'lı terörist daha teslim oldu
Trump: "İdlib için Cumhurbaşkanı Erdoğan ile beraber çalışıyoruz"
Trump: "İdlib için Cumhurbaşkanı Erdoğan ile beraber çalışıyoruz"
Osman Kavala Hakkında Gözaltı Kararı Verildi
Osman Kavala Hakkında Gözaltı Kararı Verildi
TC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: “İdlib'de Temel Çizgimiz Soçi Mutabakatına Geri Dönülmesi”
TC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: “İdlib'de Temel Çizgimiz Soçi Mutabakatına Geri Dönülmesi”
Türkiye'nin Nato Üyeliğinin 68. Yıl Dönümü
Türkiye'nin Nato Üyeliğinin 68. Yıl Dönümü
Gezi Parkı Olaylarına İlişkin Davada 9 Sanık Beraat Etti
Gezi Parkı Olaylarına İlişkin Davada 9 Sanık Beraat Etti
Türk Ve Rus Heyetlerinin İdlib Konusundaki Görüşmeleri Sona Erdi
Türk Ve Rus Heyetlerinin İdlib Konusundaki Görüşmeleri Sona Erdi
Türk bilim insanları Antarktika'ya ulaştı
Türk bilim insanları Antarktika'ya ulaştı
Van'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Van'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Türk Heyeti, Moskova'da Rus Heyetiyle İdlib'i Görüştü
Türk Heyeti, Moskova'da Rus Heyetiyle İdlib'i Görüştü

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim