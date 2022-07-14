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Türkiye'nin Datça İlçesindeki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

14 Temmuz 2022 Perşembe 14:15
Türkiye'nin Datça İlçesindeki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Türkiye Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: "Yangın kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları başlamış ve gerektiği sürece çalışmalar sürdürülecektir""Yaklaşık 300 hektarlık bir orman alanı bu yangında zarar görmüş ve 400 hektarlık da tarımla ilişkili olan alanlarda bir zararımız söz konusu olmuştur"

Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Muğla İli'nin Datça ilçesindeki orman yangınının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarına başlandığını bildirdi.

Bakan Kirişci, Datça Orman İşletme Şefliğinde gazetecilere yaptığı açıklamada, yangın söndürme çalışmalarının AFAD'ın koordinasyonunda, Orman Genel Müdürlüğü, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinin de desteğiyle an itibarıyla başarılı bir şekilde tamamlandığını söyledi.

Ekiplere başarılı çalışmaları için teşekkür eden Kirişci, "Yangın kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları başlamış ve gerektiği sürece çalışmalar sürdürülecektir. Yaklaşık 300 hektarlık bir orman alanı bu yangında zarar görmüş ve 400 hektarlık da tarımla ilişkili alanlarda bir zararımız söz konusu olmuştur" diye konuştu.

Kirişci, 450 haneden 3 bin 520 vatandaşın tedbir amaçlı olarak bulundukları mahalden alınıp, uygun yerlere nakledildiğini vurgulayarak, 4'ü ağır hasarlı olmak üzere toplam 10 evin zarar gördüğünü aktardı.

Kirişci, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın canıyla ilgili en ufak bir kaybımız olmamıştır. Diğer canlarımız da gerekli hassasiyet gösterilerek kurtarılmıştır. Büyükbaş, küçükbaş hayvanlarımız ve arı kovanlarımız çalışmalar esnasında bulundukları yerden alınmıştır. Bazı vatandaşlarımız yangından olumsuz etkilendi. Yangından etkilenenlerden 13'ü taburcu edilmiş, 7 kişinin tedavisi sürmekte. Bir belediye çalışanımızda ise üçüncü derece yanık söz konusu. Ama çok şükür hayati tehlikesi bulunmamakta."

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Son Güncelleme: 14.07.2022 16:37
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