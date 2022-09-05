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Türkiye Milli Savunma Bakanlığı: “Skorsky Tipi Bir Helikopterimiz İkmal Faaliyeti Sırasında Kaza Kırıma Uğramıştır“

05 Eylül 2022 Pazartesi 09:15
Türkiye Milli Savunma Bakanlığı: “Skorsky Tipi Bir Helikopterimiz İkmal Faaliyeti Sırasında Kaza Kırıma Uğramıştır“

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekat Bölgesi'nde sert iniş yapmak zorunda kalan helikopterin kaza kırıma uğradığını, helikopterdeki 7 personelin kurtarıldığını, bir personeli arama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"4 Eylül 2022 tarihi 23.45 sularında Pençe-Kilit Harekat Bölgesi'nde Skorsky tipi bir helikopterimiz ikmal faaliyeti esnasında teknik nedenlerle sert iniş yapmak zorunda kalmış, kaza kırıma uğramıştır. Helikopterde bulunan 8 personelden 7'si kurtarılmıştır. Sağlık durumları iyidir. Bölgede bir personelimiz için arama kurtarma faaliyetleri devam etmektedir. "

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Son Güncelleme: 05.09.2022 10:41
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